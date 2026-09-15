Reggina: la lista degli indisponibili e qualche problema nuovo in attacco

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro di mercoledi con l’Avola, mister Marchionni fa l’elenco degli indisponibili:“Guida ha ancora purtroppo qualche problema, non riesce ad allenarsi al cento per cento, Reis ha avuto un risentimento e quindi non sappiamo se sarà delle partita. Franchini e Palmieri rimangono fuori. Jallow sta bene, purtroppo era fermo da tre mesi, paga qualcosa a livello fisico, ma è un giocatore che può risolvere le gare in qualsiasi momento.

Le dirette concorrenti? Siamo all’inizio, tutti sono in gioco e il Trapani è una buona squadra nonostante la penalizzazione. Ho visto campionati in cui situazioni si sono ribaltate. Fin quando la matematica non ci premia, io ho sempre timore di tutti, fermo restando che la Reggina deve pensare sempre a se stessa. Se teniamo questo clima di unione, coesione, entusiasmo riusciremo a raggiungere l’obiettivo”.