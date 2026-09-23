Xylella, a Taurianova partono le eradicazioni. Gallo: ‘Operazione necessaria’ – VIDEO

L'aggiornamento sulla gestione del focolaio nel reggino. Gallo: "Stiamo eliminando le piante infette e quelle nel raggio di 80 metri. Ai proprietari garantiremo le ripiantumazioni"

Sono iniziate le operazioni di eradicazione delle piante colpite dalla Xylella nell’area individuata come infetta nel territorio di Taurianova, nel Reggino.

A fare il punto della situazione è stato l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, attraverso un video pubblicato sui social, a distanza di alcune settimane dall’annuncio del primo focolaio calabrese.

“Stiamo effettuando un’operazione che mai avremmo voluto fare: stiamo eradicando gli ulivi e le altre piante che possono essere vettore per la Xylella nell’area di Taurianova che è stata individuata come area infetta”, ha spiegato l’assessore.

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Gli interventi rientrano nelle misure previste per contenere la diffusione del batterio, individuato nei mesi scorsi nel territorio reggino.

Secondo quanto riferito da Gallo, non saranno rimosse soltanto le piante risultate positive, ma anche quelle presenti nell’area di sicurezza stabilita attorno al focolaio.

“Dobbiamo eradicare le piante malate, dobbiamo eradicare le piante che si trovano nel raggio di 80 metri dall’ultima pianta infetta e dobbiamo procedere all’abbruciatura del fogliame e dei tronchi stessi”, ha dichiarato l’assessore.

L’obiettivo è ridurre il rischio di propagazione della Xylella fastidiosa, batterio che può diffondersi attraverso insetti vettori e che negli ultimi anni ha interessato vaste aree olivicole della Puglia.

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Il coordinamento tra Regione, CREA, ARSAC e Carabinieri forestali

Gallo ha sottolineato il lavoro congiunto tra gli enti coinvolti nelle operazioni.

“Interveniamo con determinazione perché è una volontà del presidente Occhiuto, una volontà dell’assessorato all’Agricoltura. Tutto è stato coordinato con il CREA, con ARSAC e ringraziamo anche Calabria Verde e i Carabinieri forestali che sono di ausilio e stanno effettuando queste operazioni”, ha affermato.

Un ringraziamento è stato rivolto anche al Comune di Taurianova per la collaborazione nella gestione della fase più delicata.

“Ringrazio il Comune di Taurianova che anche in questo ci è stato vicino perché comprende che in questo momento bisogna avere la determinazione necessaria per impedire la propagazione dell’epidemia”, ha aggiunto l’assessore.

Ripiantumazioni per i proprietari e rassicurazioni sull’olio calabrese

L’intervento comporterà inevitabilmente l’abbattimento di alcune piante appartenenti ai proprietari della zona interessata. La Regione, però, ha annunciato misure di compensazione.

“Ai proprietari noi procederemo con delle ripiantumazioni nei tempi necessari, dopo che sarà possibile effettuarle”, ha spiegato Gallo.

L’assessore ha inoltre voluto rassicurare sul prodotto finale dell’olivicoltura calabrese.

“Sull’olio e sulle olive nessun problema: per le nostre olive e per il nostro olio la Xylella non inficia la qualità dell’olio, che rimane sempre un olio di ottima qualità”, ha concluso.

Dopo la scoperta del primo focolaio nel reggino, la fase attuale è dunque quella degli interventi sul campo. La Regione punta a contenere la presenza del batterio nella zona delimitata, attraverso l’applicazione delle misure fitosanitarie previste e il monitoraggio dell’area interessata.