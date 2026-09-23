Heba Hagrass incontra le ass. reggine, Princi: ‘Occasione per costruire una città inclusiva’

“Orizzonte 2031 come bussola di orientamento per una città inclusiva, accessibile e garante dei diritti. La visita di Heba Hagrass, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, a Reggio Calabria è un’occasione straordinaria per porre le basi per la costruzione di una città inclusiva, senza barriere fisiche e confini culturali”.

Lo afferma l’europarlamentare Giusi Princi, in vista dell’eccezionale presenza della Relatrice Hagrass, resa possibile grazie all’invito formalizzato dal Sindaco di Reggio Calabria, On. Francesco Cannizzaro, e dalla stessa On. Princi, componente dell’Intercomitato del Parlamento europeo per i diritti delle persone con disabilità, che aveva già avuto modo di conoscere la Relatrice Speciale in occasione della 19ª Conferenza degli Stati Parte della Convenzione ONU a New York.

La Relatrice Hagrass sarà a Reggio Calabria dal 24 al 27 settembre.

Princi: “Avviare una nuova agenda per i diritti”

“Stiamo lavorando alacremente, insieme al Sindaco Francesco Cannizzaro, all’Assessore comunale alle Politiche Sociali, Welfare e Terzo Settore Lucia Fio, al Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Ernesto Siclari e all’apparato dirigenziale del Comune e della Città Metropolitana – spiega l’On. Princi -, affinché questa visita possa tradursi in un momento di ascolto, di confronto istituzionale e di concreta elaborazione di una nuova agenda per i diritti.

L’obiettivo è avviare un percorso strutturato, capace di incidere sulle politiche della città e di lasciare una traccia duratura nel tempo”.

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“Una città inclusiva – prosegue – si costruisce a partire dal presente, ma con lo sguardo rivolto al futuro.

È questa la direzione che il Sindaco Francesco Cannizzaro, con cui abbiamo fortemente voluto la presenza della Relatrice Hagrass a Reggio Calabria, intende imprimere all’azione amministrativa attraverso Orizzonte 2031: un impegno che accompagni l’intero mandato e che assuma l’inclusione, l’accessibilità e la piena partecipazione delle persone con disabilità come una vera missione istituzionale”.

L’incontro con associazioni e Terzo settore

In particolare, venerdì 25 settembre, dopo gli incontri istituzionali con Comune e Città Metropolitana, alle ore 16.00, presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite parteciperà a un incontro dedicato al dialogo con le associazioni, le organizzazioni del Terzo settore e le realtà che quotidianamente affiancano le persone con disabilità e le loro famiglie.

“È un’occasione fondamentale: è la prima volta nella storia – ricorda l’On. Princi – che la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si reca in Italia nell’esercizio delle proprie funzioni ed è la prima volta in assoluto che dialoga con una realtà territoriale, poiché la Relatrice si confronta tradizionalmente con i governi”.

Accessibilità, inclusione e sostegno alle famiglie al centro del confronto

Il confronto con le associazioni sarà dedicato ad ambiti fondamentali quali l’accessibilità, l’inclusione sociale, la partecipazione, i piani di vita individuali, l’accesso ai servizi e il sostegno alle famiglie.

“La presenza di chi vive la disabilità ogni giorno – evidenzia l’europarlamentare calabrese – permetterà di restituire alla Relatrice Speciale uno sguardo attento e qualificato sulla realtà quotidiana delle persone con disabilità e delle loro famiglie”.

Per una gestione ordinata dell’evento, ciascuna associazione potrà intervenire con un unico referente formalmente designato, previa registrazione (entro e non oltre mercoledì 23 settembre) al seguente modulo: https://forms.gle/Dz8FkA8RU6f45z8X7