A Reggio apre le porte ‘Eterea’, per una bellezza senza tempo – FOTO

Coraggiosa. Selvaggia. Fiera. Sensibile. Indomabile. Delicata. Unica.

Non esiste un solo modo di essere donna. Esistono sfumature diverse, storie personali, fragilità e forza che convivono nella stessa persona. Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce “Eterea bellezza senza tempo”, il nuovo centro estetico che ha aperto le sue porte lo scorso 19 settembre in via Crocefisso n. 34, nel cuore del centro storico di Reggio Calabria, a pochi passi dal Duomo e dal Castello Aragonese.

Un luogo pensato per accogliere, valorizzare e celebrare la bellezza autentica di ogni donna. Non una bellezza costruita seguendo modelli imposti, ma una bellezza personale, capace di raccontare chi si è davvero.

Dietro questo progetto c’è la storia di Valentina Zappia, estetista e make up artist reggina che ha scelto di tornare nella sua città dopo un importante percorso professionale lontano da casa. Una storia di ritorno, di passione e di coraggio: dopo aver lavorato nel settore beauty a Reggio Calabria, Valentina si è trasferita a Milano per formarsi e crescere nel mondo del trucco professionale, portando avanti un sogno che oggi prende forma.

“Ho lavorato qui, poi sono partita per Milano per dedicarmi al mondo del make up. Tornare a Reggio e creare un posto tutto mio era un obiettivo che avevo da tempo”, ha raccontato a CityNow.

Eterea, un nome che racconta una filosofia

Il nome scelto per il nuovo centro estetico reggino racchiude la sua identità: una bellezza senza tempo, che non segue mode, non rincorre tendenze e non ha bisogno di adattarsi agli stereotipi.

“Eterea” nasce dall’idea che la vera bellezza non sia qualcosa da raggiungere, ma qualcosa che appartiene già a ciascuna persona. Un valore da riscoprire e custodire, oggi e negli anni.

Per questo ogni elemento del centro è stato pensato per trasmettere autenticità e armonia. Gli spazi si trovano in un primo piano rialzato all’interno di uno dei palazzotti storici della zona, che conserva il fascino delle origini: la pavimentazione antica con le cementine, le porte in legno ed una scelta di colori naturali creano un ambiente elegante, intimo e accogliente.

Un luogo dove passato e futuro si incontrano, proprio come nella storia della titolare, Valentina.

Un percorso costruito su misura per ogni donna

All’interno di “Eterea” spazio a trattamenti dedicati alla cura del viso, del corpo e percorsi personalizzati studiati in base alle esigenze e alle caratteristiche di ogni cliente.

La filosofia del centro parte da un principio semplice: ogni donna è diversa e merita un trattamento costruito sulla propria unicità.

Per questo verranno impiegati i prodotti Diego dalla Palma Professional, con protocolli specifici per la cura della pelle, affiancati da tecnologie innovative.

Tra le novità ci sarà anche Laser EPILTRIO, un sistema di epilazione definitiva che sfrutta tre differenti lunghezze d’onda, pensato per adattarsi alle diverse esigenze e tipologie di pelle.

Il make up e il mondo delle spose

Una parte importante del progetto sarà dedicata al make up professionale. Valentina, grazie al percorso maturato come make up artist, creerà uno spazio dedicato al trucco, con consulenze personalizzate ed una selezione di prodotti in rivendita targati RVBlab.

Un’attenzione particolare sarà riservata alle future spose, accompagnate passo dopo passo nella costruzione del proprio look per il giorno più importante.

Non un semplice trucco, ma un percorso per valorizzare la personalità, i lineamenti e l’essenza di ogni donna.

Con “Eterea”, Valentina Zappia torna nella sua Reggio Calabria portando con sé esperienza, formazione e una nuova idea di bellezza.

Un progetto nato lontano, ma con radici profonde nella propria città. Un ritorno alle origini che diventa un nuovo inizio: uno spazio dove ogni donna possa sentirsi semplicemente sé stessa.

Maggiori informazioni

Il centro estetico si trova in via Crocefisso n. 34

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