Tennis, il giovane campione Giovanni Di Leva premiato a Palazzo San Giorgio

Il doppio titolo di campione italiano di tennis Under 14 e adesso anche il riconoscimento della sua città. Questa mattina, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, l’amministrazione comunale di Reggio Calabria ha celebrato il giovane Giovanni Di Leva, protagonista di una stagione che lo ha portato alla conquista dei titoli tricolori nel singolare e nel doppio. Un momento dedicato non soltanto ai risultati sportivi raggiunti, ma anche al percorso di crescita di uno dei giovani talenti del tennis reggino.

Il riconoscimento a Palazzo San Giorgio

Al tavolo della conferenza, insieme a Giovanni Di Leva, erano presenti il presidente dell’Accademia del Tennis Antonino Girella, il presidente del Circolo delle Stelle Francesco Zimitti, il consigliere federale nazionale FITP Joe Lappano e il consigliere comunale Emiliano Imbalzano. In sala anche l’amministratore unico del Circolo Stelle del Sud Demetrio Lavino, i consiglieri comunali Carmelo Versace e Fabio Colella.

Il riconoscimento dell’amministrazione comunale arriva dopo la doppietta conquistata da Di Leva ai Campionati italiani Under 14, risultato che ha portato ancora una volta il giovane tennista reggino al centro dell’attenzione nazionale. Anche il Circolo Stelle del Sud ha voluto omaggiare il giovane atleta.

Di Leva: “Dedico questo successo a mia zia”

Visibilmente emozionato, Giovanni ha ringraziato tutti i presenti, ricordando anche un momento particolarmente doloroso vissuto nei giorni scorsi. “Ringrazio tutti voi per essere qui. Vincere è stata una grande emozione, un successo che dedico a mia zia, venuta a mancare qualche giorno fa. Grazie a tutti per il sostegno“.

Poche parole, pronunciate con grande emozione, che hanno accompagnato una giornata speciale per il giovane atleta. Un riconoscimento della città dopo un risultato che conferma il percorso di crescita di Giovanni Di Leva e il valore del movimento tennistico reggino.