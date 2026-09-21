Serie D: la Nissa alla ricerca del nuovo allenatore. Tra i candidati anche Cozza

Sette punti nelle prime quattro giornate e già cinque lunghezze di ritardo dalla Reggina, capolista a punteggio pieno con 12 punti. L’avvio di campionato della Nissa ha portato al primo ribaltone in panchina.La società siciliana ha infatti deciso di sollevare dall’incarico Francesco Di Gaetano e il suo vice Vincenzo Porretto, dopo la clamorosa sconfitta per 4-2 sul campo dell’Avola. Una partita che sembrava essersi messa nel migliore dei modi per i biancoscudati, avanti 2-0 grazie alle reti di Fofana e Alagna. Poi la rimonta dei padroni di casa, capaci di segnare quattro volte e ribaltare completamente il risultato.

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Una sconfitta pesante, soprattutto per le modalità con cui è maturata, che ha portato la società a intervenire immediatamente. La Nissa ha comunicato l’esonero di Di Gaetano poche ore dopo il fischio finale, ringraziando il tecnico e il suo vice per il lavoro svolto e annunciando nuove comunicazioni sulla futura guida della squadra. Il bilancio dopo quattro giornate è di due vittorie, un pareggio e una sconfitta, per un totale di sette punti. La Reggina di Marchionni, invece, viaggia a punteggio pieno e ha già scavato un margine di cinque lunghezze su una delle formazioni indicate alla vigilia tra quelle attrezzate per stare nelle zone alte della classifica.

Per la panchina spunta il nome di Francesco Cozza

Adesso si apre la corsa alla successione. La Nissa ha fatto sapere che comunicherà nei prossimi giorni la scelta per la nuova guida tecnica e, tra i nomi che circolano, ci sarebbe anche quello di Francesco Cozza, storico ex capitano della Reggina. Per Cozza si tratterebbe di un nuovo ritorno nel girone I di Serie D. La sua ultima esperienza in panchina è stata alla guida dell’Acireale, prima ancora Locri e Gioiese.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali della Nissa sul successore di Di Gaetano. Le prossime ore potrebbero essere decisive per definire la nuova guida tecnica di una squadra chiamata subito a reagire dopo il primo passaggio a vuoto della stagione.