City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Escursionista si perde in Calabria, salvato da drone con termocamera

L'uomo, visibilmente provato ma in buone condizioni generali, è stato caricato a bordo del mezzo fuoristrada e trasportato in sicurezza a valle per il ricongiungimento con i familiari

21 Settembre 2026 - 11:12 | di Redazione

drone pollino

Si sono concluse nella tarda serata di ieri le complesse operazioni di ricerca e soccorso di un escursionista che aveva smarrito la via del ritorno sul massiccio del Pollino.

L’uomo, individuato e tratto in salvo poco prima della mezzanotte nei pressi di Fontana di Ratto (a circa 1.400 metri di altitudine, nel territorio montano di Frascineto), è stato recuperato dagli operatori della Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico calabrese, grazie a una decisiva sinergia tecnologica e alla collaborazione con le forze dell’ordine.

Escursionista disperso sul Pollino: il recupero nella notte

La vicenda si è sviluppata sul versante calabrese del Parco Nazionale del Pollino, nell’area montana compresa tra i comuni di Civita e Frascineto, e ha visto coinvolti due uomini della provincia di Cosenza, rispettivamente di 50 e 55 anni.

Nel tardo pomeriggio, i due compagni di trekking hanno deciso di separarsi: mentre il primo è rimasto come programmato a pernottare in tenda più in quota, presso l’isolata sorgente del Vascello (a circa 1.640 metri s.l.m.), il secondo ha intrapreso la discesa in solitaria per rientrare a casa. Dopo poche centinaia di metri, l’escursionista ha purtroppo smarrito l’orientamento, finendo sul versante opposto nel fitto del bosco secolare della Fagosa.

Nel tentativo di recuperare il sentiero, l’uomo è scivolato lungo un pendio impervio, riportando lievi escoriazioni diffuse, riuscendo infine a raggiungere la radura di Fontana di Ratto.

Le ricerche dei soccorritori tra boschi e montagne

A far scattare la macchina dei soccorsi è stata la moglie dell’escursionista, preoccupata per il mancato rientro. La segnalazione è giunta ai Carabinieri della Compagnia di Corigliano Rossano.

Il Soccorso Alpino ha inviato sul posto un’unità rapida che ha tempestivamente individuato l’auto del disperso ancora parcheggiata a inizio sentiero. Successivamente, due squadre di terra hanno raggiunto l’area, hanno operato anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Il drone con termocamera decisivo per il salvataggio

A sbloccare la situazione nel buio della notte è stato l’intervento della squadra SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) del Soccorso Alpino.

Grazie all’utilizzo di un drone equipaggiato con una termocamera di ultima generazione, i tecnici sono riusciti a individuare dall’alto la firma termica dell’uomo, isolando la sua esatta posizione geografica nei pressi della Fontana di Ratto.

Ottenute le coordinate precise, le squadre di terra hanno raggiunto l’infortunato a bordo di un mezzo fuoristrada. L’escursionista è stato subito preso in cura da un tecnico sanitario del Soccorso Alpino presente nella squadra, che ha provveduto a medicare sul posto le ferite riportate nella caduta.

L’uomo, visibilmente provato ma in buone condizioni generali, è stato infine caricato a bordo del mezzo fuoristrada e trasportato in sicurezza a valle per il ricongiungimento con i familiari.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Calabria Cronaca
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?