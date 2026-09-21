Precari della giustizia in Calabria, Fp Cgil chiede proroga contratti e stabilizzazione

“Il 30 settembre 2026 circa 1600 lavoratori del Ministero di Giustizia, assunti con i fondi del PNRR, che non sono rientrati nella stabilizzazione del primo luglio scorso rischiano di rimanere a casa, tra questi Funzionari Addetti all’ufficio del processo e Tecnici di amministrazione.

Al momento nessuna risposta è pervenuta in merito ad un’eventuale proroga da parte del governo fino al 31 dicembre. La vertenza riguarda 110 lavoratori impegnati negli uffici giudiziari dei due distretti di Corte di Appello della Calabria, Catanzaro e Reggio Calabria.

La Funzione Pubblica Cgil Nazionale ha indetto per oggi 21 settembre una giornata di mobilitazione in tutt’Italia con presidi, volantinaggi e assemblee per chiedere la loro stabilizzazione. Importante sottolineare che se i tempi della giustizia sono in netto miglioramento il merito è del personale tutto, di ruolo e non di ruolo, e sarebbe assurdo e inaccettabile che la mancata proroga facesse disperdere la professionalità di questi lavoratori precari.

La Fp Cgil Calabria e la Fp Cgil Area Vasta chiedono di estendere la proroga dei contratti di lavoro in scadenza al 30 settembre almeno fino al 31 dicembre 2026, individuando subito le risorse necessarie fino alla stabilizzazione definitiva nell’ambito della prossima legge di bilancio, proponendo diversi emendamenti alle commissioni parlamentari che stanno discutendo in queste ore la conversione in legge DL PA 2026.

Fp Cgil sta lavorando per tutelare la condizione professionale di tutto il personale del ministero della Giustizia, di tutti i precari del Pnrr, compresi gli operatori giudiziari part-time assunti a tempo indeterminato a marzo 2026 con la trasformazione del contratto a full-time a 36 ore”.