Friberga, successo per ‘Bergamottata splash’: non basta berla, si degusta così. E’ la bevanda del momento – FOTO

Salvatore Friscia ha portato al Villaggio del gelato 'Scirubetta' di Reggio Calabria una bevanda speciale, energizzante e sfiziosa

L’edizione Scirubetta 2026 ha avuto una novità in più. Si chiama ‘Bergamottata Splash’, creata da Friberga ha conquistato centinaia di curiosi e appassionati di gusto.

Una bevanda originale nata da un’idea degli acquafrescai napoletani, rivisitata con l’agrume simbolo di Reggio Calabria. La versione proposta da Friberga sostituisce il classico limone con il succo di bergamotto, l’agrume che più di ogni altro rappresenta il territorio reggino.

All’interno del Villaggio Scirubetta, ‘Bergamottata Splash’ ha subito fatto bella mostra di sé, nel grande evento dedicato al gelato artigianale che ha trasformato il Lungomare Falcomatà in una vetrina internazionale con maestri gelatieri, degustazioni, show cooking e iniziative dedicate al mondo del gusto.

“Ringrazio tutti i collaboratori e tutte le persone che hanno degustato ‘Bergamottata Splash‘ – spiega Salvatore Friscia – E’ stato per noi un onore poter partecipare ad un evento così importante per il territorio”.

Una bevanda che racconta il bergamotto reggino

Una preparazione semplice ed esclusiva firmata Friberga, nata dall’idea di Salvatore Friscia, Founder & CEO dell’azienda di Capo D’Armi, Reggio Calabria è diventata già iconica per il suo modo caratteristico di essere consumata: nel bere il consumatore si china con il bicchiere in mano leggermente in avanti e beve velocemente la bevanda nel momento di massima effervescenza.

Il rito della “bevuta” a gambe aperte

La Bergamottata splash non è soltanto una bevanda, ma una piccola esperienza da vivere. Il procedimento prevede alcuni passaggi fondamentali:

Versare la bergamottata direttamente in un bicchiere. Aggiungere acqua frizzante. Unire un pizzico di bicarbonato all’ultimo istante. Divaricare le gambe e chinarsi leggermente in avanti per evitare che la schiuma fuoriesca bagnando piedi o vestiti. Bere subito e molto velocemente mentre la bevanda è ancora in piena eruzione.

Un momento divertente e spettacolare che punta a coinvolgere il pubblico di Scirubetta con una proposta originale e fortemente legata al territorio.

Nasce così la “Bergamottata splash”, un incontro tra la cultura popolare napoletana e l’identità reggina, capace di trasformare una semplice bevanda in un’esperienza da vivere e raccontare.

Info

www.friberga.it

friberga2017@gmail.com

377.2421800