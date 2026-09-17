Un altro tragico incidente stradale nel reggino: un morto e quattro feriti

Sul luogo dell’incidente sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale sanitario del 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione

A causa di un incidente tra due veicoli la strada statale 106 “Jonica” è chiusa al traffico a Bovalino (RC), tra il km 85,00 e il km 86,00.

Nel sinistro una persona ha perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite. Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale sanitario del 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione.