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Un altro tragico incidente stradale nel reggino: un morto e quattro feriti

Sul luogo dell’incidente sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale sanitario del 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione

17 Settembre 2026 - 18:57 | di Redazione

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A causa di un incidente tra due veicoli la strada statale 106 “Jonica” è chiusa al traffico a Bovalino (RC), tra il km 85,00 e il km 86,00.

Nel sinistro una persona ha perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite. Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale sanitario del 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione.

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