Elezioni Suppletive, Vannacci a Reggio Calabria per la chiusura della campagna elettorale

Roberto Vannacci torna a Reggio Calabria per la fase finale della campagna elettorale in vista delle elezioni suppletive della Camera, in programma domenica 27 e lunedì 28 settembre. L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle ore 19 in piazza De Nava, dove si terrà quello che Futuro Nazionale presenta come il comizio di chiusura della campagna elettorale a sostegno del candidato Domenico Giannetta.

Per Vannacci si tratta della seconda presenza in pochi giorni nel Reggino. Il 13 settembre il leader di Futuro Nazionale era stato a Siderno per sostenere Giannetta e presentare le posizioni del movimento sui principali temi politici nazionali e territoriali.

Vannacci a Reggio Calabria per Domenico Giannetta

Sul palco di piazza De Nava, insieme a Roberto Vannacci e Domenico Giannetta, è annunciata la partecipazione del coordinatore nazionale di Futuro Nazionale Massimiliano Simoni, del coordinatore regionale Domenico Furgiuele, del responsabile dell’organizzazione nazionale Edoardo Ziello e della responsabile nazionale del tesseramento Annamaria Frigo.

La candidatura di Giannetta rappresenta la prima partecipazione di Futuro Nazionale con il proprio simbolo a una competizione elettorale. L’ex deputato ed ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale è stato indicato dal movimento di Vannacci per il collegio uninominale di Reggio Calabria.

La sfida di Vannacci alle suppletive di Reggio

Durante la precedente tappa di Siderno, Vannacci aveva insistito soprattutto sul legame territoriale del candidato, sostenendo che Reggio debba essere rappresentata a Montecitorio da una figura radicata nel collegio. Aveva inoltre rilanciato il paragone con la Sassonia, indicando per Futuro Nazionale l’obiettivo di intercettare anche il consenso dei ceti popolari e dei lavoratori.

Le suppletive reggine rappresentano quindi il primo banco elettorale per il nuovo movimento guidato dall’europarlamentare. Mercoledì 23 settembre, a pochi giorni dall’apertura delle urne, Vannacci arriva in riva allo Stretto per l’ultimo appuntamento pubblico annunciato a sostegno di Domenico Giannetta.