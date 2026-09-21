La Reggina non lascia agli avversari neanche le briciole. Avvio straripante e numeri impressionanti

La Reggina non si ferma. Gli amaranto dominano anche sul campo della Vigor Lamezia e proseguono il loro avvio di stagione da record: quattro partite, quattro vittorie, dodici punti in classifica, tredici reti realizzate e zero gol incassati. Una prestazione di forza arrivata in condizioni tutt’altro che semplici. A Lamezia il terreno di gioco ha messo a dura prova entrambe le squadre e, prima del fischio d’inizio, un violento acquazzone aveva addirittura fatto temere il rinvio della gara.

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La squadra di Marchionni ha però approcciato al match con grande personalità, chiudendo virtualmente i conti già nella prima frazione. Tre reti, tutte nate da azioni costruite con qualità e combinazioni offensive efficaci.

A sbloccare il risultato è stato Toscano, mentre il grande protagonista della giornata è stato Abonckelet, autore di una doppietta e sempre presente nel vivo del gioco. Il centrocampista amaranto ha dominato la zona centrale del campo, mostrando qualità, quantità e capacità di inserirsi anche negli ultimi metri. Una prova completa che lo conferma come uno degli uomini più importanti di questa prima parte di stagione. Sontuoso in mezzo al campo anche Acquadro. Per lui non c’è differenza tra manto erboso perfetto o disastrato.

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Nella seconda parte di gara la Reggina ha continuato a controllare il gioco, creando diverse occasioni per aumentare ulteriormente il vantaggio.

Le reti di Magrassi e Lancini sembravano poter completare la festa amaranto, ma in entrambe le circostanze l’assistente ha segnalato una posizione irregolare. Se sul primo episodio i dubbi sono inferiori, la seconda decisione è apparsa molto più contestabile.

Resta comunque il dato più importante: la solidità di una squadra che, dopo quattro giornate, non ha ancora concesso nulla agli avversari.

La Reggina ora guarda al prossimo appuntamento. Domenica al Granillo arriverà la Nuova Igea, prima vera sfida d’alta classifica. La formazione siciliana ha infatti superato il Trapani, grazie anche alla superiorità numerica, e si trova alle spalle degli amaranto con 10 punti, pronta a mettere alla prova la capolista.

Rallenta una delle concorrenti. Clamoroso il crollo della Nissa, avanti di due reti sul campo dell’Avola, viene rimontata fino al definitivo 4-2, sconfitta che costa la panchina a Di Gaetano.

La Reggina continua così la sua corsa solitaria: il campionato è ancora lungo, ma l’inizio degli amaranto racconta una squadra già protagonista.