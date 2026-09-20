Reggina, Marchionni: ‘La società ha costruito un gruppo forte e di uomini veri’

Dominante ancora una volta anche in un campo ai limiti della praticabilità. La Reggina domina e stravince contro la Vigor Lamezia e prosegue la sua corsa verso la serie C. Una prestazione ai limiti della perfezione e gol che arrivano da bellissime tramme di gioco. Sono dodici i punti dopo quattro partite di campionato. Mister Marchionni in conferenza stampa: “Siamo contenti, abbiamo superato anche quel momento in cui si poteva creare nervosimo nell’indecisione di giocare o no. La squadra si è presa quello che voleva su un campo quasi impraticabile. I calciatori hanno capito quale doveva essere la mentalità, qui non c’è nulla di facile, semmai lo diventa durante la gara.

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Avevamo preparato bene la partita, i ragazzi erano convinti di poter fare quello che poi hanno fatto. In campo abbiamo messo tutto quanto provato in settimana. Le scelte? Ho cercato di dosare le energie, era la terza gara della settimana e per fortuna ho una rosa che mi consente di scegliere. Unici in tuttte le categorie a non aver preso gol? Fa piacere ma i conti si fanno a maggio. Conta solo finire lassù e tutto dipende da noi. La società ha costruito un gruppo forte e di uomini veri, di gente che ha già vinto questo campionato e conosce anche le difficoltà. Fa piacere se chi è costruito per vincere perde qualche punto, ma dipende tutto da noi”.