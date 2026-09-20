Serie D: dopo l’incredibile sconfitta, la Nissa esonera l’allenatore. Il comunicato

In vantaggio di due reti sul campo dell’Avola, la Nissa si fa raggiungere e poi ribaltare dalla matricola che già al Granillo aveva mostrato un buon calcio e delle buone idee. Il passo falso costa carissimo al tecnico giallorosso Di Gaetano che quasi in tempo reale, viene sollevato dall’incarico. Sembra vicinissimo all’esonero anche il tecnico del Trapani Totò Aronica. La squadra granata ha perso la sua quarta partita consecutiva e rimane ancora a -5 in classifica.

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Il comunicato

“La NISSA F.C. informa di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Francesco DiGaetano e il suo secondo Vincenzo Porretto. La società desidera ringraziare entrambi i tecnici per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso della loro esperienza alla guida della squadra. A mister Di Gaetano e al suo vice Porretto vanno i più sinceri ringraziamenti da parte della Nissa, insieme all’augurio di poter proseguire la propria carriera con le migliori fortune e raggiungere nuovi e importanti traguardi professionali.

La società comunicherà nei prossimi giorni le decisioni relative alla guida tecnica della prima squadra”.