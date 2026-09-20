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Serie D: la Reggina continua a dominare e vincere, incredibile il ko della Nissa. Risultati e classifica

Perde ancora una volta il Trapani, sorpresa Sambiase

20 Settembre 2026 - 12:08 | Redazione

Pallone serie D calciatore

La Reggina vince ancora, è la quarta della stagione, è a punteggio pieno in testa alla classifica e domenica il primo scontro diretto al Granillo contro la Nuova Igea. La Nissa avanti di due reti si fa rimontare e ribaltare dall’Avola, quarta sconfitta consecutiva per il Trapani. Sorpresa Sambiase al secondo posto.

Leggi anche

I risultati della giornata

Avola – Nissa 4-2

Licata – Ragusa 1-0

Modica – Favara 1-0

Trapani – Nuova Igea 1-3

Vibonese – A. Palermo 3-0

Vigor Lamezia – Reggina 0-3

PraiaTortora – Siracusa 0-0

Milazzo – Sambiase 0-1

Gela – Enna ore 17

Leggi anche

La classifica

Reggina 12

Nuova Igea 10

Sambiase 10

Nissa 7

Vibonese 7

Milazzo 6

PraiaTortora 6

Avola 6

Licata 5

Favara 4

Modica 4

A. Palermo 4

Gela (-1) 3

Ragusa 2

Vigor Lamezia 2

Siracusa (-7) 1

Enna 1

Trapani (-5) -5

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