Serie D: la Reggina continua a dominare e vincere, incredibile il ko della Nissa. Risultati e classifica
Perde ancora una volta il Trapani, sorpresa Sambiase
20 Settembre 2026 - 12:08 | Redazione
La Reggina vince ancora, è la quarta della stagione, è a punteggio pieno in testa alla classifica e domenica il primo scontro diretto al Granillo contro la Nuova Igea. La Nissa avanti di due reti si fa rimontare e ribaltare dall’Avola, quarta sconfitta consecutiva per il Trapani. Sorpresa Sambiase al secondo posto.
I risultati della giornata
Avola – Nissa 4-2
Licata – Ragusa 1-0
Modica – Favara 1-0
Trapani – Nuova Igea 1-3
Vibonese – A. Palermo 3-0
Vigor Lamezia – Reggina 0-3
PraiaTortora – Siracusa 0-0
Milazzo – Sambiase 0-1
Gela – Enna ore 17
La classifica
Reggina 12
Nuova Igea 10
Sambiase 10
Nissa 7
Vibonese 7
Milazzo 6
PraiaTortora 6
Avola 6
Licata 5
Favara 4
Modica 4
A. Palermo 4
Gela (-1) 3
Ragusa 2
Vigor Lamezia 2
Siracusa (-7) 1
Enna 1
Trapani (-5) -5
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