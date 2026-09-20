Toscano e Fazio in coro: ‘Siamo una squadra forte, non ci sono titolari’. Poi sulla chiamata della Reggina…

Mister Marchionni si ritrova con una batteria di Under veramente di livello, tanto da concedersi il lusso di lasciare in panchina per questa partita uno come Rosario Girasole. Oggi ancora una volta protagonista l’esterno Toscano, autore della prima rete in amaranto e poi Fazio, entrambi presenti in sala stampa. Si parte da Fazio: “Siamo una squadra molto forte, chiunque vada in campo, non ci sono titolari e tutti sono importanti. Giocare al fianco di questi calciatori Over è davvero significativo, ci danno una grande mano di aiuto, ci fanno crescere. Quando ci è stato detto di venire alla Reggina, inizialmente non pensavo ad una cosa così grande“.

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Toscano: “Sono partito in panchina, ma questa è una rosa di calciatori molto forti. Purtroppo Palmieri si è fatto male e io sono entrato in campo per dare il massimo. C’è sempre da migliorare su tanti aspetti, non si è mai perfetti. Non mi aspettavo di essere chiamato dalla Reggina, una società così importante, qui c’è un grande progetto e spero di fare un grande campionato. Dedico il gol a mia sorella che non vedo da un pò”.