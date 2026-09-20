Reggina, Romairone: ‘Allestita una rosa per avere soluzioni diverse’

E’ una Reggina che sembra non avere ostacoli. Domina, gestisce, non si ferma mai e nulla concede agli avversari anche in quelle giornate in cui le condizioni per esempio del campo, non sono ideali. Il Ds Romairone su radio Febea: “E’ stata una grande prova della squadra che ha dimostrato di poter giocare anche in maniera diversa. Trova sempre soluzioni in base a quello che si trova davanti. Complimenti alla squadra, al mister e alla gente che ci segue. Andiamo di volta in volta, il calcio è imprevedibile. Noi abbiamo allestito una rosa che potesse dare soluzioni diverse e il mister la sta gestendo nel migliore dei modi. Il percorso è ancora lungo“.

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