City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina, Romairone: ‘Allestita una rosa per avere soluzioni diverse’

La felicità del direttore sportivo ma anche tanta prudenza

20 Settembre 2026 - 17:59 | Redazione

Reggina Giancarlo Romairone

E’ una Reggina che sembra non avere ostacoli. Domina, gestisce, non si ferma mai e nulla concede agli avversari anche in quelle giornate in cui le condizioni per esempio del campo, non sono ideali. Il Ds Romairone su radio Febea: “E’ stata una grande prova della squadra che ha dimostrato di poter giocare anche in maniera diversa. Trova sempre soluzioni in base a quello che si trova davanti. Complimenti alla squadra, al mister e alla gente che ci segue. Andiamo di volta in volta, il calcio è imprevedibile. Noi abbiamo allestito una rosa che potesse dare soluzioni diverse e il mister la sta gestendo nel migliore dei modi. Il percorso è ancora lungo“.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?