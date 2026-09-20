Reggina devastante nonostante l’acqua e il fango. Dominio totale, gran gioco e tanti gol

Quattro partite, dodici punti, tredici le reti segnate, zero quelle subìte. La Reggina domina anche sul campo della Vigor Lamezia, su un terreno di gioco ai limiti della praticabilità e nel contesto di una partita che si è rischiato di non giocare per un violento acquazzone abbattutosi sulla città lametina. Match risolto nel primo tempo con tre reti segnate tutte attraverso splendide combinazioni con le firme di Toscano e la doppietta di Abonckelet. Nella seconda parte la squadra amaranto ha continuato a dominare sfiorando più volte la marcatura e trovandola in due circostanze con Magrassi e Lancini, ma in tutte e due le situazioni l’assistente ha segnalato posizioni irregolari. Molto dubbia la seconda. Acquadro sontuoso e padrone assoluto del campo, insieme a lui anche un Abonckelet presente ovunque, anche in zona gol, è il cannoniere della squadra. Domenica il primi scontro diretto al Granillo contro la Nuova Igea che ha superato il Trapani e dietro a quota dieci. Crollo della Nissa, avanti di due reti ad Avola, perde per 4-2.

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Primo tempo

La gara inizia con abbondante ritardo, quasi un tempo, rispetto all’orario stabilito, per un acquazzone che si è abbattuto su Lamezia rendendo il campo impraticabile. Dopo due sopralluoghi e con Lancini evidentemente contrariato, il direttore di gara ha deciso che il match si può giocare. Le scelte di Marchionni per la sfida con la Vigor Lamezia, sono probabilmente legate anche alle caratteristiche del terreno di gioco. Lagonigro confermato tra i pali, poi Fazio, Lancini e Baldan centrali di difesa, sulla mediana Baggi a destra e Toscano a sinistra, in mezzo Abonckelet, Acquadro e Rossetti, in attacco Magrassi affiancato da Jallow.

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Nella fanghiglia del D’Ippolito la Reggina al terzo si procura un calcio d’angolo, non sfruttato al meglio. Al settimo ci prova Acquadro dalla lunga distanza, parata facile per Sabella. Schema su angolo degli amaranto con Toscano che tocca corto per Acquadro, passaggio in area per Baggi, conclusione e grande risposta del portiere lametino, prima vera occasione del match. Baggi perde palla in mezzo al campo, è lui stesso a recuperarla con caparbietà, ripartenza micidiale sulla corsia di destra dove da una parte all’altra Abonckelet trova Toscano che di piatto accomoda in rete, al diciottesimo è 0-1. Dopo neanche quattro minuti, un’altra bellissima azione combinata tra i piedi di Jallow, poi Rossetti, tocco in mezzo senza neanche guardare e in scivolata Abonckelet mette in rete, 0-2. Per il centrocampista sono già quattro le reti stagionali tra Coppa Italia e campionato. Ci prova Acquadro alla sua maniera, tiro dalla lunga distanza, con difficoltà respinge Sabella.

Al minuto quarantuno bolide di Toscano deviato in angolo. Qualche attimo dopo perde palla la Vigor Lamezia in mezzo al campo, recupero di Rossetti e assist stupendo per Abonckelet. Scavetto del centrocampista e palla in fondo al sacco, 0-3. Si chiude così la prima frazione, è dominio amaranto totale, nonostante l’acqua e il fango.

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Secondo tempo

Vargas opera tre cambi, evidente che molto non ha funzionato nella sua squadra, insieme alla forza mostrata dalla Reggina. Al terzo minuto, su angolo di Acquadro, testa di Abonckelet, sfiora la quarta rete, sarebbe stata la sua terza della partita. Incredibile errore sotto porta di Baldan servito splendidamente da Toscano, prova il pallonetto, para Sabella. Al dodicesimo Magrassi va in gol alla sua maniera, di testa, su cross pennellato di Acquadro, ma l’assistente segnala una posizione irregolare dell’attaccante.

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A venticinque dalla fine ci sono i cambi anche per la Reggina con l’ingresso di Rotulo per Abonckelet, migliore in campo insieme ad Acquadro. Esce dal campo uno sfinito Jallow, dentro il giovane Macrì. Bella traversa di Magrassi dopo una splendida girata, Reggina ancora vicina alla quarta marcatura che trova dopo qualche minuto, ma Lancini che colpisce di testa e manda in rete, si vede annullare la rete non si capisce se per una spinta o una posizione irregolare che comunque non c’è. In campo anche Porcino per Toscano e c’è spazio anche per Domenico Girasole e Laaribi, fuori Lancini e un sontuoso Acquadro. A dieci dalla chiusura tenta di accorciare la Vigor Lamezia ma la conclusione dal limite di Stoyanov viene parata bene da Lagonigro. Dopo tre minuti di recupero si chiude l’incontro, finisce 0-3.