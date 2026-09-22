Reggio, da BRIÓ arriva Cinquestelle Anniversario: la nuova miscela firmata Caffè Molinari

Il profumo del caffè appena tostato, l’intensità degli aromi e il piacere di un espresso preparato a regola d’arte: sono questi gli elementi che rendono il caffè un autentico rito quotidiano. Con la nuova miscela Caffè Molinari Cinquestelle Anniversario, la tradizione italiana incontra l’innovazione tecnologica, dando vita a un prodotto che celebra la qualità, la ricerca e la passione per il caffè.

Una miscela pensata per chi ricerca l’eccellenza in ogni tazzina e che sarà possibile degustare a Reggio Calabria presso il nuovo BRIÓ, in Corso Garibaldi 307, l’innovativa attività ideata dal giovane imprenditore reggino Pasquale Rossi, appassionato di cucina.

Cinquestelle Anniversario: il gusto dell’eccellenza custodito nel tempo

Il segreto della nuova miscela Cinquestelle Anniversario risiede non soltanto nella selezione dei caffè, ma anche in un’esclusiva tecnologia di confezionamento in atmosfera protetta, studiata per preservare le caratteristiche aromatiche delle pregiate selezioni Molinari. Un processo che consente di custodire gli aromi naturali, il gusto e la fragranza del caffè appena tostato, mantenendone inalterate le caratteristiche fino a tre anni, secondo quanto previsto dalla tecnologia di confezionamento Cinquestelle.

L’obiettivo è offrire un’esperienza di degustazione costante, capace di valorizzare l’identità della miscela e restituire in ogni espresso tutta la ricchezza aromatica del caffè.

Una tecnologia esclusiva che protegge ogni chicco

La qualità di Cinquestelle Anniversario nasce da un processo produttivo particolarmente attento, nel quale ogni fase contribuisce alla conservazione delle caratteristiche del prodotto. Dopo la tostatura, i chicchi vengono raffreddati ad aria e immediatamente introdotti in speciali contenitori ermetici, successivamente riempiti con un gas inerte, incolore e inodore.

Questo procedimento permette di proteggere il caffè e di sigillare al suo interno gli aromi naturali sviluppati durante la tostatura, preservandone la fragranza nel tempo. 1Il risultato è una miscela che unisce tradizione e tecnologia, espressione dell’impegno di Caffè Molinari nella ricerca di soluzioni capaci di valorizzare il gusto autentico del caffè italiano.

BRIÓ: il nuovo indirizzo del gusto nel cuore di Reggio Calabria

A fare da cornice alla nuova miscela Cinquestelle Anniversario sarà BRIÓ, il nuovo locale situato in Corso Garibaldi 307, nel cuore di Reggio Calabria. Un progetto ideato da Pasquale Rossi, che punta a offrire ai reggini un’esperienza gastronomica capace di accompagnare i diversi momenti della giornata, dalla prima colazione all’aperitivo. BRIÓ nasce con l’intento di coniugare qualità delle materie prime, ricerca gastronomica e attenzione al servizio, proponendo un ambiente in cui il piacere della convivialità incontra una proposta culinaria ricercata.

La giornata inizierà con una prima colazione italiana e internazionale, pensata per soddisfare gusti e abitudini differenti. Dalla tradizione del caffè espresso italiano alle proposte dedicate a chi ama una colazione dal respiro internazionale, ogni momento sarà un’occasione per concedersi una pausa di qualità. Protagonista dell’esperienza sarà proprio Caffè Molinari Cinquestelle Anniversario, una miscela che accompagnerà il risveglio dei clienti con il suo patrimonio aromatico e la sua fragranza.

Ma BRIÓ non sarà soltanto un punto di riferimento per la colazione. Pasquale Rossi delizierà infatti i reggini con aperitivi unici e piatti espressi ricercati, dando spazio alla creatività, alla cura delle preparazioni e al piacere di vivere il locale in ogni momento della giornata. Una proposta che vuole trasformare anche una semplice pausa in un’esperienza da ricordare.

Un incontro tra tradizione, innovazione e passione

L’arrivo della nuova miscela Cinquestelle Anniversario da BRIÓ rappresenta l’incontro tra due realtà accomunate dall’attenzione alla qualità e dal desiderio di offrire un’esperienza distintiva. Da una parte, l’esperienza di Caffè Molinari e una tecnologia esclusiva capace di custodire gli aromi del caffè appena tostato.

Dall’altra, la visione gastronomica di Pasquale Rossi, che con BRIÓ propone un nuovo modo di vivere la colazione, la pausa caffè e l’aperitivo nel centro di Reggio Calabria. Un connubio che celebra il gusto, la convivialità e il piacere delle cose fatte con cura. Per scoprire e degustare la nuova miscela Caffè Molinari Cinquestelle Anniversario, l’appuntamento è da BRIÓ, in Corso Garibaldi 307 a Reggio Calabria.

Un nuovo indirizzo da scoprire, dove il caffè diventa protagonista di un’esperienza tutta da assaporare.