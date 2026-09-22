Reggina: l’analisi dell’ex Club Manager Cormaci. L’esaltazione di alcuni calciatori e la forza della società

Ospite di “Zona Amaranto” in onda su CityNow, l’ex Club Manager della Reggina Antonio Cormaci. Di seguito alcuni passaggi: “Si sperava e si immaginava dopo la scelta di Marchionni, l’impostazione dirigenziale, la società con a capo Lotito che dopo la presentazione ha detto parole forti. Si, immaginavo si iniziasse così, magari non proprio così con tutti questi gol fatti e questi pochi gol subiti, però la squadra è importante, l’allenatore preparato e quindi merito a loro che stanno facendo davvero un inizio di campionato spettacolare.

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Sono stati fatti acquisti mirati e importanti, acquisti che comunque si sapeva avrebbero fatto la differenza. Baldan è un altro giocatore fondamentale, fortemente seguito dalla attuale società fino a strapparlo alla Scafatese. Ricordiamo che Baldan ha giocato la prima partita con la fascia di capitano contro la Salernitana e ha fatto davvero una partita di livello. Così come Acquadro, in Serie C ci potrebbe stare benissimo. Quindi sta dimostrando il suo valore, non dimentichiamo Lancini, un giocatore che ora è anche capitano di questa squadra. Caratterialmente è un dominatore di quelle di quella zona. Io ho nella mente la partita scorsa con l’Avola quando ero in tribuna: ho visto oltre la qualità di gioco anche l’atteggiamento. Con esperienza, senza incappare in gialli, in falli stupidi. Hanno dimostrato la loro, diciamo, superiorità, il loro carisma, il loro carattere, la loro esperienza in queste categorie che non è da tutti. Abonckelet può arrivare a dieci gol. Quindi complimenti alla società per le scelte di mercato che hanno fatto dalla difesa all’attacco perché oggi stanno dando ragione e stanno facendo divertire tutta la città di Reggio Calabria.

Alberto Aquadro è un giocatore che, ovviamente, per la categoria è un top player indiscusso. Lo notiamo ogni settimana e stiamo vedendo quello che che può fare e che può dare, anche in una partita difficile con un campo difficile come quello di Lamezia, dove le sue qualità tecniche magari potevano venire anche un pò meno. Lui gestisce la palla, gestisce i tempi, veramente un giocatore sontuoso. Se non hai calciatori con questa mentalità, che scendono in campo per vincere qualsiasi sia la condizione meteorologica o del campo, rischi alcune partite di perderle o pareggiare. E poi quella della velocità di pensiero dei nostri calciatori e la qualità dei passaggi, che fanno la differenza a farci arrivare prima in porta”.