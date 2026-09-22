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Serie D: il presidente Antonini sulla squadra e sul futuro del Trapani

"Aronica? Chiedete a lui come si sente. A lui e al suo magnifico staff che sta facendo un grande lavoro"

22 Settembre 2026 - 09:50 | Redazione

Valerio Antonini

Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha parlato  ai microfoni di Sporticily.it del momento dei granata e del futuro della società, a margine dell’evento Palermo Football Meeting: “Fare sport come lo stiamo facendo noi è un supplizio che pagheremo giornata dopo giornata. Ma non abbiamo alternative: il comune di Trapani ci ha messo in queste condizioni, non ci possiamo meravigliare che la squadra vada in crisi e perda una gara come quella di ieri. Eravamo sotto controllo, in vantaggio, con l’attaccante che si toglie la maglietta in uno stadio vuoto e si fa ammonire. Per di più si fa espellere per un fallo da terza categoria. Aronica? Chiedete a lui come si sente. A lui e al suo magnifico staff che sta facendo un grande lavoro.

Il tema diventerà però un altro: quanto è sostenibile mantenere una società senza infrastrutture, senza stadio, senza tifosi e senza passione. Ormai sta diventando una cosa impossibile. E dato che è in fase di chiusura l’acquisizione di un club, di cui ho già parlato e siamo nella fase di firma dei preliminari, credo che prenderò una decisione a breve sul da farsi a Trapani”.

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