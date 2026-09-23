Lamezia, 14enne pianifica di accoltellare una docente: piano sventato dai compagni

La segnalazione degli studenti ha consentito ai carabinieri di intervenire e bloccare il presunto piano prima che potesse concretizzarsi

Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni del 14enne di Lamezia Terme che avrebbe progettato di accoltellare la docente di italiano, nascondendo un coltello all’interno del bagno dell’istituto.

La segnalazione degli studenti ha consentito ai carabinieri di intervenire e bloccare il presunto piano prima che potesse concretizzarsi.

La dirigente: “Ha funzionato la rete tra studenti e adulti”

La conferma arriva dalla dirigente dell’Istituto comprensivo “Nicotera-Costabile”, Maria Angela Bilotti.

“Il sistema generale – spiega la dirigente – ha funzionato. Quello che ha funzionato è stata la rete, soprattutto dei compagni”.

Secondo quanto riferito, alcuni studenti avrebbero notato una situazione ritenuta anomala e deciso di parlarne con un adulto, facendo scattare l’intervento delle autorità.

“Questi ragazzi hanno visto questa situazione strana e hanno subito riferito ad un adulto e quindi in buona sostanza è scattato il piano”, ha aggiunto Bilotti.

Fonte: Ansa Calabria