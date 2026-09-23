Calabria, presunto ordigno bellico rinvenuto nel mar Tirreno
In corso le operazioni di rimozione. Il presunto residuato bellico era stato individuato da un cittadino
23 Settembre 2026 - 14:11 | Comunicato stampa
Sono in corso da questa mattina a Belvedere Marittimo, sul Tirreno cosentino, le operazioni per la rimozione di un presunto ordigno bellico individuato in uno specchio d’acqua nei pressi di Capo Tirone, nel tratto antistante una clinica privata.
Intervento coordinato dalla Prefettura di Cosenza
Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Cosenza, vedono impegnati il personale del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza, della Guardia costiera dell’Ufficio circondariale marittimo di Cetraro e i carabinieri della Compagnia di Scalea, impegnati nelle attività di supporto da terra.
Il presunto residuato bellico era stato individuato nello scorso mese di agosto, dopo la segnalazione di un cittadino.
Area interdetta per un raggio di 300 metri
A seguito del ritrovamento, la Guardia costiera aveva disposto l’interdizione dello specchio d’acqua interessato, vietando ogni attività, dalla balneazione alla navigazione, per un raggio di 300 metri.
Al termine delle operazioni di recupero e rimozione, il presunto ordigno sarà fatto brillare in un’area individuata come sicura.
Fonte: Ansa Calabria
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