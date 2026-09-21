Xylella in Calabria, l’assessore Gallo: ‘Al via eradicazione in questi giorni’

"Intervento tempestivo sia per i sette olivi infetti nella provincia di Reggio Calabria sia per tutta l'area nella quale si trovano i sette olivi"

‘Riguardo l’infezione di Xylella che ha colpito alcuni ulivi in provincia di Reggio Calabria “già in questi giorni cominceremo l’azione di eradicazione con un intervento tempestivo sia per i sette olivi infetti sia per tutta l’area nella quale si trovano i sette olivi”.



Lo ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, a margine di una conferenza stampa presso la Cittadella regionale.