‘Calabria Mondo’, maxi piano da 95 milioni: promozione internazionale e nuova sfida per l’aeroporto di Reggio

95 milioni di euro per promuovere la Calabria in Italia, in Europa e sui mercati internazionali. È questa la dimensione della nuova operazione lanciata dalla Regione Calabria con “Calabria Mondo”, l’accordo quadro destinato ai servizi di marketing territoriale e alle campagne multicanale per rafforzare la presenza della destinazione sui principali mercati turistici.

La procedura, pubblicata in fase di pre-informazione sul portale Calabria Europa, rappresenta un nuovo capitolo della strategia regionale di promozione turistica e arriva dopo la precedente esperienza di “Destinazione Calabria”, il bando da 47 milioni di euro che negli ultimi tre anni ha accompagnato una fase di forte sviluppo del trasporto aereo calabrese, soprattutto attraverso il coinvolgimento di Ryanair.

Questa volta la Regione raddoppia la posta: il valore massimo stimato dell’accordo quadro è infatti pari a 95 milioni di euro oltre IVA, finanziati nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Calabria Mondo, tre lotti per Italia, Europa e mercati intercontinentali

La nuova gara sarà articolata in tre aree geografiche.

Il primo lotto riguarda il mercato italiano e prevede una dotazione massima di 40 milioni di euro oltre IVA.

Il secondo, quello più consistente, è dedicato al mercato europeo con un valore di 50 milioni di euro oltre IVA.

Il terzo riguarda invece l’area intercontinentale, con uno stanziamento massimo di 5 milioni di euro oltre IVA.

La procedura punta alla realizzazione di campagne di marketing territoriale digitale, con la possibilità di affiancare anche iniziative offline. Le attività riguarderanno l’ideazione, la pianificazione, la produzione dei contenuti, la gestione delle campagne, il monitoraggio e la rendicontazione dei risultati.

L’obiettivo indicato dalla Regione è chiaro: rafforzare il posizionamento della “Destinazione Calabria”, ampliare il pubblico raggiunto dalle campagne e consolidare il brand “Calabria Straordinaria” sui mercati nazionali e internazionali.

Un accordo quadro da 36 mesi: ecco come funzionerà

La gara prevede la conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro con più operatori economici. Non sarà quindi un unico soggetto a gestire l’intera operazione, ma saranno coinvolti gli operatori che si posizioneranno nei primi tre posti della graduatoria.

La ripartizione massima prevista è:

fino al 65% del valore del lotto al primo classificato;

al primo classificato; fino al 25% al secondo classificato ;

; fino al 10% al terzo classificato.

Gli accordi avranno una durata di 36 mesi, con la possibilità di una proroga fino a ulteriori 12 mesi nel caso in cui il massimale non sia stato completamente utilizzato.

È importante sottolineare che i 95 milioni rappresentano il valore massimo dell’accordo quadro e non un impegno automatico di spesa per la Regione. Gli interventi saranno attivati successivamente attraverso specifici contratti attuativi sulla base delle esigenze dell’amministrazione.

Qualità delle proposte e risultati misurabili

La Regione ha previsto una procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La componente tecnica avrà un peso predominante: 80 punti su 100, mentre l’offerta economica inciderà per 20 punti.

Gli operatori dovranno dimostrare esperienza nel settore, con la realizzazione negli ultimi dieci anni di almeno tre campagne di marketing territoriale di portata regionale o nazionale, attraverso differenti strumenti e canali media. Tra queste dovrà esserci almeno una campagna dal valore non inferiore a 400 mila euro.

Un elemento centrale sarà inoltre la misurazione dei risultati. Le campagne dovranno prevedere indicatori quantitativi, sistemi di monitoraggio e analisi dell’efficacia delle azioni messe in campo.

In altre parole, la Regione non punta soltanto alla visibilità del territorio, ma alla capacità delle campagne di generare ricadute concrete in termini di attrattività turistica.

Il precedente “Destinazione Calabria” e il legame con gli aeroporti

Per comprendere la portata di “Calabria Mondo” bisogna guardare anche a quanto accaduto negli ultimi anni.

Il precedente bando “Destinazione Calabria”, da 47 milioni di euro, che scadrà nei prossimi mesi, aveva come obiettivo l’incremento dei flussi turistici attraverso campagne di marketing digitale rivolte ai viaggiatori che utilizzano il trasporto aereo. La gara era stata suddivisa in quattro lotti geografici e aveva visto Ryanair risultare prima classificata in tutti i lotti, con la possibilità di ottenere affidamenti fino al 65% degli importi previsti.

Quel progetto si è intrecciato con una fase di forte crescita del sistema aeroportuale calabrese. La compagnia irlandese ha ampliato la propria presenza negli scali regionali, compreso l’Aeroporto dello Stretto, che negli ultimi anni ha visto un aumento significativo delle destinazioni disponibili e un ritorno dell’attenzione internazionale, facendo registrare numeri record nella sua storia.

Fondamentale chiarire un aspetto: anche “Calabria Mondo”, così come il precedente bando, non finanzia direttamente nuovi voli, non assegna rotte e non rappresenta un contributo diretto alle compagnie aeree per aprire collegamenti.

Si tratta di una gara per servizi di marketing territoriale, il possibile collegamento con gli aeroporti nasce in modo indiretto: le compagnie aeree possono partecipare alle procedure e utilizzare strumenti di promozione collegati alla crescita della destinazione.

Una maggiore visibilità della Calabria sui mercati esteri può contribuire ad aumentare la domanda turistica e, di conseguenza, rendere più sostenibili collegamenti già esistenti o eventuali nuove opportunità di sviluppo.

Il meccanismo è quindi quello di creare un ecosistema: promozione del territorio, aumento della conoscenza della destinazione, crescita dei flussi turistici e maggiore attrattività per il sistema dei trasporti.

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Reggio Calabria guarda alla nuova sfida del Tito Minniti

Tra gli aeroporti calabresi, quello che osserva con maggiore attenzione questa nuova fase è certamente il Tito Minniti di Reggio Calabria.

Negli ultimi anni lo scalo reggino ha vissuto una trasformazione significativa, passando da una situazione di forte marginalità a un ruolo più centrale nella rete regionale, grazie alla riqualificazione dello scalo, l’aumento dei collegamenti e al ritorno di rotte internazionali.

L’obiettivo, adesso, è consolidare questa crescita. La stagione invernale ha portato una rimodulazione dell’offerta, con una riduzione dei collegamenti internazionali rispetto alla fase precedente. Per Reggio la partita più attesa sarà quindi quella della prossima stagione estiva, quando si dovranno capire quali saranno le nuove rotte verso l’estero e quale sarà il livello di continuità garantito dal network internazionale.

In questo contesto di sviluppo e crescita, rivestono un ruolo centrale i recenti investimenti annunciati dal sindaco Francesco Cannizzaro, dal Presidente Sacal Luciano Vigna e dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Il piano di sviluppo dell’Aeroporto dello Stretto, presentato un paio di settimane fa, prevede un investimento complessivo di 64 milioni di euro destinato al potenziamento dello scalo reggino attraverso interventi sull’aerostazione, sulle infrastrutture di servizio, sugli accessi e sulla digitalizzazione.

La quota principale delle risorse, pari a 36 milioni di euro, sarà destinata all’ampliamento dell’aerostazione e del terminal arrivi, con l’obiettivo di aumentare la funzionalità degli spazi dedicati ai passeggeri.

Tra gli interventi previsti rientrano inoltre:

2,5 milioni di euro per l’adeguamento funzionale del distaccamento dei Vigili del Fuoco ;

per l’adeguamento funzionale del distaccamento dei ; 3,5 milioni di euro per demolizioni e interventi di riqualificazione nell’area di Ravagnese ;

per demolizioni e interventi di riqualificazione nell’area di ; 3,5 milioni di euro per interventi sulla pavimentazione ;

per interventi sulla ; 5 milioni di euro per la riqualificazione ambientale del lato mare ;

per la ; 5 milioni di euro destinati alla digitalizzazione dello scalo ;

destinati alla ; 7 milioni di euro per la riqualificazione degli accessi all’aeroporto e delle aree di sosta.

Il programma comprende quindi opere strutturali e interventi dedicati ai servizi, con azioni che riguardano gli spazi del terminal, la viabilità interna ed esterna, le aree circostanti e l’innovazione tecnologica.

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La sfida: trasformare la promozione in arrivi turistici

“Calabria Mondo” arriva in una fase delicata per il turismo regionale, che in questi ultimi anni ha visto aumentare la propria presenza nei mercati nazionali e internazionali e di conseguenza una crescita della presenza turistica straniera in Calabria.

Il marketing può continuare a essere un elemento decisivo per accompagnare lo sviluppo degli aeroporti, ma dovrà essere affiancato dalla capacità del territorio di offrire servizi, collegamenti, accoglienza e una proposta turistica competitiva.

I 95 milioni messi in campo dalla Regione rappresentano una delle più grandi operazioni di promozione mai immaginate per la Calabria. Il risultato finale dipenderà dalla capacità di trasformare l’investimento in domanda concreta: più persone interessate alla Calabria, più viaggiatori pronti a sceglierla e più collegamenti capaci di reggere nel tempo.