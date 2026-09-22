CGIL e SPI CGIL Area Metropolitana: ‘La Locride ha bisogno di un treno tutto l’anno’

'È una battaglia per le persone e per il territorio. La mobilità non può essere considerata una necessità stagionale, da garantire soltanto nei mesi estivi o quando le esigenze turistiche lo richiedono'

“Dal 12 settembre è terminato il collegamento Intercity diretto con Roma che, durante i mesi estivi, ha interessato la Locride. Per CGIL e SPI CGIL Reggio Calabria Metropolitana quell’esperienza non può esaurirsi con la fine dell’estate.

La Locride ha bisogno di un collegamento ferroviario stabile, continuativo e capace di rispondere alle esigenze di chi in questo territorio vive, lavora e costruisce il proprio futuro.

Non un treno estivo, non un treno pensato esclusivamente per i turisti o per chi rientra: un treno per noi.

La proposta “Un treno per noi” per un collegamento stabile

È questo il senso della proposta “Un treno per noi”, che intendiamo sostenere e rilanciare, chiedendo a tutte le istituzioni e alle forze sociali del territorio di fare fronte comune.

La questione riguarda oltre 150 mila persone che vivono nella Locride e che ancora oggi devono fare i conti con una mobilità ferroviaria insufficiente. Una condizione che incide sulla vita quotidiana e che pesa in modo particolare sulle persone anziane, spesso costrette ad affrontare spostamenti complessi per raggiungere ospedali, strutture sanitarie, uffici e servizi.

Quando i collegamenti sono insufficienti, a pagare il prezzo più alto sono le persone più fragili e le famiglie, che finiscono per farsi carico di esigenze che dovrebbero essere sostenute da un sistema di mobilità pubblica adeguato.

L’appello di CGIL e SPI CGIL alle istituzioni

Per questo CGIL e SPI CGIL Reggio Calabria Metropolitana rivolgono un appello agli amministratori locali, regionali e nazionali, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni e alle organizzazioni datoriali: è il momento di costruire una mobilitazione unitaria per chiedere un collegamento ferroviario stabile per la Locride.

Occorre superare divisioni e appartenenze e mettere al centro una necessità concreta del territorio.

È una battaglia per le persone e per il territorio. La mobilità non può essere considerata una necessità stagionale, da garantire soltanto nei mesi estivi o quando le esigenze turistiche lo richiedono. La mobilità è un diritto e deve essere garantita durante tutto l’anno, favorendo chi in questo territorio vive.

La mobilità ferroviaria come diritto per la Locride

Per questo motivo, dunque, CGIL e SPI CGIL Reggio Calabria Metropolitana sostengono la proposta “Un treno per noi” e chiedono agli amministratori di considerare i collegamenti una priorità e alle organizzazioni sociali e sindacali di condividere l’appello e di trasformarlo insieme in una mobilitazione comune”.

Segretario Generale SPI CGIL Area Metropolitana Reggio Calabria

Mimma Pacifici

Segretario Generale CGIL Area Metropolitana Reggio Calabria

Gregorio Pititto