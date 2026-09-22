Circoscrizioni a Reggio, la Prima entra nel vivo: eletti i quattro presidenti delle commissioni permanenti

Doppia riunione a Palazzo San Giorgio tra seduta di consiglio e di commissione. Lacava: 'Entusiasmo e idee concrete'. Imbalzano: '670 mila euro segnale di attenzione del Ministero'

Le Circoscrizioni di Reggio Calabria entrano nella fase operativa. Dopo il riconoscimento del finanziamento ministeriale da 670 mila euro destinato al nuovo decentramento amministrativo, la Prima Circoscrizione ha compiuto un ulteriore passo con l’istituzione delle commissioni permanenti di lavoro.

Una doppia seduta quella andata in scena oggi a Palazzo San Giorgio: prima il Consiglio della Prima Circoscrizione, presieduto da Simone Lacava, chiamato a definire l’organizzazione interna, poi il confronto in Commissione Decentramento del Comune, presieduta da Emiliano Imbalzano, con la partecipazione del presidente e dei consiglieri circoscrizionali.

Eletti i quattro presidenti delle commissioni della Prima Circoscrizione

Nel corso della seduta del Consiglio circoscrizionale sono stati eletti all’unanimità i presidenti delle quattro commissioni permanenti previste dal regolamento sul decentramento amministrativo.

Le commissioni istituite riguardano i principali ambiti di competenza delle Circoscrizioni:

Servizi sociali e diritto allo studio : eletto presidente Barbara Versace

: eletto presidente Attività culturali, ricreative e sportive : eletto presidente Pietro Luigi Morisani

: eletto presidente Gestione del territorio e lavori pubblici : eletto presidente Silvio Bagnato

: eletto presidente Risorse finanziarie: eletto presidente Emanuele Sergi

Lacava: “Ora entriamo nel vivo del lavoro politico-amministrativo”

Soddisfazione da parte del presidente della Prima Circoscrizione, Simone Lacava, che ha evidenziato il clima positivo registrato durante la seduta.

“Stamattina si è tenuto il Consiglio per istituire le quattro commissioni permanenti circoscrizionali. Con grande entusiasmo tutti i consiglieri hanno partecipato ed espresso la volontà di iniziare il lavoro politico nel vivo. A votazione unanime sono emersi i quattro presidenti: Emanuele Sergi, Silvio Bagnato, Pietro Luigi Morisani e Barbara Versace”.

Per Lacava si tratta di un passaggio importante per dare maggiore struttura all’attività della Circoscrizione.

“In tutte le quattro commissioni è stata votata all’unanimità anche la restante parte della composizione. Con un pizzico di emozione tutti i consiglieri si sono resi conto di entrare nel vivo della parte politica amministrativa”.

Il presidente della Prima Circoscrizione ha collegato questo avvio anche alle nuove risorse economiche disponibili. “Abbiamo iniziato questo percorso anche sull’entusiasmo per il budget finalmente sbloccato delle risorse finanziarie delle circoscrizioni. Ci auguriamo di poter fare sempre meglio, ce la metteremo tutta. La voglia di lavorare è tanta e i consiglieri stessi spingevano affinché queste commissioni si formassero”.

Il confronto in Commissione Decentramento: manutenzione, servizi e organizzazione

Dopo la seduta circoscrizionale si è svolto il confronto nella Commissione Decentramento del Comune, presieduta da Emiliano Imbalzano. Al centro della discussione il percorso di avvio delle nuove strutture territoriali, le modalità operative e le prime esigenze emerse dai territori.

“È stato un bellissimo momento di confronto – ha spiegato Lacava – perché da una parte politica e dall’altra ci sono state domande rivolte sia dal presidente sia dai consiglieri, per discutere dei primi giorni del nostro mandato”.

Tra i temi affrontati anche la programmazione degli interventi sul territorio. “Non è mancato il confronto su come vogliamo organizzare la nostra attività politica, soprattutto sulla manutenzione, sulla programmazione e su quello che sarà il nostro lavoro futuro. È stato un momento emozionante perché era la prima volta e ha messo in risalto il concetto di sinergia istituzionale tra i diversi livelli”.

Gli obiettivi della Prima Circoscrizione: centro storico, decoro e iniziative per i cittadini

Guardando ai prossimi mesi, Lacava ha indicato tra le priorità la necessità di dare risposte concrete ai residenti della Prima Circoscrizione, territorio che comprende il centro cittadino.

“Siamo nella Prima Circoscrizione, quindi sotto l’occhio attento di tutti i cittadini. Dovremo rappresentare anche la vetrina della nostra città. Con le commissioni ci sarà una svolta dal punto di vista organizzativo, perché i consiglieri potranno dialogare e trovare soluzioni per problemi importanti: dalla riqualificazione di una strada a un parchetto, da una piazzetta ai servizi sociali”.

Un passaggio anche sulle attività culturali e sportive che potranno essere promosse dalla Circoscrizione. “Le commissioni dedicate agli eventi sportivi e culturali potranno darci l’opportunità, soprattutto nei periodi estivi e durante le festività, di organizzare iniziative rivolte ai cittadini e ai residenti, per cercare di restituire linfa vitale e armonia alla comunità”.

Resta aperto anche il tema della sede della Circoscrizione. “Ci sono stati dei passi in avanti, stiamo lavorando per decentrare gli organi della circoscrizione affinché anche la vita politica e delle commissioni possa avere un riscontro positivo. Ringrazio gli assessori Tonino Maiolino e Demetrio Marino per la disponibilità e il costante ascolto rispetto al tema della sede della Prima Circoscrizione”, ha spiegato Lacava.

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Imbalzano: “Le Circoscrizioni sono già entrate nel vivo”

Dal presidente della Commissione Decentramento, Emiliano Imbalzano, il riconoscimento del lavoro avviato dalla Prima Circoscrizione.

“Oggi abbiamo iniziato questo percorso all’interno della commissione da me presieduta. Ringrazio il presidente della Prima Circoscrizione Simone Lacava e tutti i consiglieri intervenuti. Le Circoscrizioni sono già entrate nel vivo. Come sottolineato più volte negli ultimi mesi, si tratta di un istituto fondamentale di decentramento e ascolto verso tutti i cittadini”.

Il presidente della Commissione ha poi richiamato il ruolo delle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno. “I 670 mila euro arrivati dal Ministero rappresentano un segnale concreto di attenzione e vicinanza da parte del Governo e potranno essere utilizzati per ottimizzare il funzionamento delle Circoscrizioni”.

Un percorso che, secondo Imbalzano, è solo all’inizio.

“Rispetto ad alcune considerazioni dei consiglieri di opposizione, mi preme evidenziare che si tratta di un percorso appena avviato ma che sta già dando i primi frutti. Senza dubbio il valore delle Circoscrizioni sarà ulteriormente implementato con il passare del tempo”.

Con l’elezione delle commissioni della Prima Circoscrizione prende dunque forma la nuova fase del decentramento amministrativo a Reggio Calabria, con l’obiettivo di trasformare gli organismi territoriali in un punto stabile di collegamento tra Palazzo San Giorgio e i quartieri.