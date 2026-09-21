Circoscrizioni a Reggio, arrivano i fondi del Ministero: 670 mila euro per il nuovo decentramento

Le Circoscrizioni muovono i primi passi concreti a Reggio Calabria. Dopo l’approvazione del nuovo regolamento comunale, il completamento dell’iter amministrativo e l’avvio con la nuova amministrazione Cannizzaro, arriva anche il sostegno economico dello Stato. Il Ministero dell’Interno infatti ha riconosciuto al Comune un finanziamento di 670 mila euro, destinato all’avvio del decentramento amministrativo.

Si tratta di un passaggio rilevante perché consente di dare una prima dotazione finanziaria ai nuovi organismi territoriali, chiamati a riportare un rapporto più diretto tra cittadini e amministrazione. Il finanziamento arriva nell’ambito delle risorse stanziate con la Legge di Bilancio 2023, che aveva previsto contributi per i Comuni capoluogo di Città metropolitana interessati dal ripristino delle circoscrizioni.

Dall’emendamento Cannizzaro al nuovo regolamento comunale

Il ritorno delle Circoscrizioni era stato reso possibile dall’intervento normativo inserito nella manovra finanziaria del 2023, attraverso un emendamento presentato dall’allora deputato, oggi sindaco, Francesco Cannizzaro.

Nei mesi successivi si era aperto il confronto politico sulla necessità di dare attuazione alla norma. Tra gli interventi a sostegno del ripristino degli organismi territoriali anche quello di Giuseppe Eraclini, già presidente di Circoscrizione e coordinatore dei presidenti delle vecchie circoscrizioni cittadine, oggi consigliere comunale di maggioranza e presidente della V Commissione.

“Le Circoscrizioni rappresentano uno strumento di partecipazione democratica e di vicinanza ai cittadini”, aveva sottolineato Eraclini, evidenziando la necessità di accelerare il percorso per restituire ai quartieri un punto di riferimento istituzionale.

Dopo un lungo iter amministrativo, il Comune nei mesi scorsi aveva approvato il nuovo Regolamento sul decentramento amministrativo delle Circoscrizioni, prevedendo la suddivisione del territorio comunale in cinque nuovi ambiti territoriali.

Risorse importanti, ma non sufficienti per la gestione ordinaria

Il contributo ministeriale rappresenta un primo impulso fondamentale per l’avvio delle attività, ma non copre completamente le esigenze economiche necessarie per il funzionamento delle nuove strutture.

La relazione presentata dal Comune aveva infatti quantificato in oltre 1,1 milioni di euro le risorse necessarie per l’avvio e la gestione delle sedi circoscrizionali. Il finanziamento ottenuto dal Ministero copre quindi una parte delle necessità complessive.

La sfida ora sarà rendere stabile il nuovo modello organizzativo, individuando risorse e strumenti che consentano alle Circoscrizioni di operare con continuità nel tempo.

Un nuovo rapporto tra Palazzo San Giorgio e i territori

L’obiettivo del ritorno delle Circoscrizioni è quello di avvicinare l’amministrazione ai quartieri, creando luoghi di confronto diretto per raccogliere segnalazioni, proposte ed esigenze delle comunità locali.

Un modello che a Reggio Calabria era già stato sperimentato in passato con le vecchie quindici Circoscrizioni, prima della loro progressiva eliminazione per effetto delle modifiche normative che avevano interessato i Comuni con determinate caratteristiche demografiche.

Con il nuovo finanziamento ministeriale si apre dunque una nuova fase. I 670 mila euro non rappresentano il punto di arrivo, ma il primo strumento concreto per trasformare il ritorno delle Circoscrizioni da progetto amministrativo a realtà operativa.

Proprio di circoscrizioni e di come ottimizzare il decentramento amministrativo si parlerà domattina a Palazzo San Giorgio, all’interno della commissione presieduta da Emiliano Imbalzano. Nello specifico, il focus si terrà sulla prima circoscrizione, presieduta da Simone Lacava.

Nel corso della mattinata, è previsto il consiglio della stessa circoscrizione a Palazzo San Giorgio, successivamente il focus nella commissione presieduta da Imbalzano, con nuove sedute già in programma nei prossimi giorni con gli altri presidenti di circoscrizione.