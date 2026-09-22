Suppletive, Roscioli: ‘Reggio può diventare protagonista, Cannizzaro alla guida del progetto’

"La narrazione di Reggio Calabria non è quella che vedete voi - ha affermato Roscioli -. Io non penso di venire in una città sfortunata o in una realtà povera"

‘Uniti per Roscioli ‘l’iniziativa organizzata a Reggio Calabria a sostegno della candidatura dell’amministratore unico di Forza Italia alle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale U05.

L’appuntamento, dal titolo “La nuova generazione del centrodestra”, ha riunito amministratori locali, rappresentanti dei partiti della coalizione e consiglieri comunali, in un momento di confronto sui temi legati al territorio e alla prossima sfida elettorale.

Dopo gli interventi dei numerosi consiglieri comunali di centrodestra e del Presidente del Consiglio Comunale Federico Milia, le parole del sindaco Cannizzaro, il quale ha ribadito il sostegno al candidato del centrodestra Fabio Roscioli, e dello stesso candidato alle suppletive della coalizione di centrodestra.

Nel suo intervento Roscioli ha dedicato ampio spazio al tema della narrazione della città, sottolineando la necessità di superare una rappresentazione esclusivamente legata alle criticità.

“La narrazione di Reggio Calabria non è quella che vedete voi – ha affermato Roscioli -. Io non penso di venire in una città sfortunata o in una realtà povera: vengo in una città che è già un orgoglio, una città che ha avuto grandi appuntamenti e che ha progetti importanti in corso”.

Il candidato ha citato alcuni eventi e iniziative che hanno interessato il territorio, tra cui il Capodanno e l’assegnazione delle Next Gen ATP Finals, evidenziando secondo la sua prospettiva il ruolo che Reggio Calabria può avere nel panorama nazionale.

Roscioli ha poi parlato del rapporto con il territorio e della scelta di accettare la candidatura, collegandola al rapporto politico con Francesco Cannizzaro.

“Se ho accettato la candidatura è perché Francesco Cannizzaro è una persona seria, con una visione politica e una capacità di lavoro sul territorio”, ha dichiarato.

Nel corso dell’intervento il candidato ha rimarcato anche il valore della coalizione di centrodestra, definendola una squadra composta da diverse forze politiche e amministratori locali. “La leadership di questa squadra è Francesco Cannizzaro”, ha aggiunto Roscioli.

Un altro passaggio ha riguardato il rapporto tra Reggio Calabria e il resto del Paese. Roscioli ha ribadito la necessità di considerare la città all’interno di una dimensione nazionale: “Non dobbiamo pensare a Reggio come a un’enclave calabrese che non fa parte della nazione. Siamo tutti parte della stessa comunità”.

Parlando del ruolo che intende assumere, Roscioli ha spiegato di voler rappresentare un collegamento tra il territorio e il Governo nazionale. “Io mi metto al vostro servizio – ha affermato – per essere uno strumento e un collante tra il territorio e il Governo”.

Nel finale del suo intervento il candidato ha richiamato il tema della partecipazione e del coinvolgimento della comunità locale, invitando i presenti a mantenere alta l’attenzione sull’attività amministrativa e politica.

“L’obiettivo è vincere, ma l’obiettivo è anche sentire l’orgoglio di una città che vuole tornare protagonista”, ha concluso Roscioli, ribadendo la volontà di portare avanti un percorso politico legato al territorio.