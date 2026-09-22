Reggio, Cannizzaro un fiume in piena: annuncia tre importanti novità in arrivo

Nel corso dell’incontro all’Oasi Village dedicato alla candidatura di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive della Camera nel collegio U05, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha lanciato tre importanti anticipazioni sul futuro della città.

Intervenendo davanti ad amministratori, consiglieri comunali e rappresentanti della coalizione di centrodestra, il primo cittadino ha annunciato un intervento già definito dalla Regione Calabria per il PalaCalafiore in vista delle Next Gen ATP Finals 2026, e ha poi anticipato due provvedimenti attesi dalla comunità reggina: il nuovo capitolato del servizio di raccolta rifiuti e il percorso per il conferimento delle deleghe alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

PalaCalafiore, dalla Regione 700 mila euro per gli interventi in vista delle ATP Finals

La prima novità riguarda l’impianto sportivo che dal 9 al 13 dicembre ospiterà il torneo internazionale dedicato ai migliori giovani talenti del tennis mondiale.

Cannizzaro ha spiegato che la Regione Calabria ha deliberato uno stanziamento di circa 700 mila euro destinato all’adeguamento e al miglioramento del PalaCalafiore, struttura individuata come sede della manifestazione.

“È una somma necessaria per adeguare e rendere ancora più funzionale, fruibile, bello e appetibile il nostro PalaCalafiore”, ha spiegato il sindaco, sottolineando come gli interventi resteranno patrimonio della città anche dopo l’evento sportivo.

L’obiettivo è rendere il palazzetto pronto ad accogliere una competizione di livello internazionale e, allo stesso tempo, rafforzare la dotazione infrastrutturale a servizio delle associazioni sportive e delle attività cittadine.

L’assegnazione delle Next Gen ATP Finals era stata annunciata nei giorni scorsi a New York, con il coinvolgimento della Federazione Italiana Tennis e Padel, dell’ATP, del ministro dello Sport Andrea Abodi e del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Rifiuti, a ottobre il nuovo capitolato con Ecologia Oggi

La seconda anticipazione riguarda il servizio di igiene urbana. Cannizzaro ha annunciato che nei primi giorni di ottobre sarà presentato il nuovo programma di raccolta e spazzamento della città.

“È in fase di definizione il nuovo programma di raccolta e di spazzamento”, ha spiegato il sindaco, ricordando come negli ultimi anni il servizio sia stato gestito attraverso una serie di proroghe rispetto al precedente capitolato.

La nuova amministrazione, secondo quanto riferito dal primo cittadino, ha lavorato a una riorganizzazione del servizio per adeguarlo alle esigenze attuali della città.

“Lo abbiamo riadeguato all’esigenza della città, lo abbiamo riorganizzato. I primi di ottobre lo presenteremo al cospetto cittadino e sottoscriveremo l’accordo con Ecologia Oggi. Reggio deve assolutamente tornare pulita e decorosa”, ha affermato Cannizzaro, specificando che l’obiettivo dichiarato è migliorare il servizio di raccolta e spazzamento, puntando su maggiore efficienza e decoro urbano.

Deleghe alla Città Metropolitana, percorso in accelerazione

La terza anticipazione riguarda uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni: il conferimento delle deleghe alla Città Metropolitana di Reggio Calabria da parte della Regione.

“Abbiamo già individuato il percorso per accelerare il processo e sarà così. Nelle prime settimane di ottobre trasferiremo le deleghe alla Città Metropolitana”, ha dichiarato il sindaco.

Il conferimento delle funzioni aggiuntive, come noto, è un passaggio fondamentale che consentirà alla Città Metropolitana di esercitare nuove competenze in diversi ambiti, completando il processo previsto dalla legge Delrio.

Tre annunci, dunque, arrivati nel corso di un appuntamento elettorale, ma che riguardano altrettanti dossier strategici per Reggio Calabria: lo sport e i grandi eventi, il decoro urbano e il funzionamento efficiente ed amministrativo della Città Metropolitana.