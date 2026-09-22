Suppletive, Cannizzaro lancia Roscioli: ‘Reggio ha bisogno di autorevolezza, visione e una squadra all’altezza’

"La soddisfazione più grande è aver formato una squadra di competenze e giovani che vogliono fare. Il cambio di passo si vede: c'è più movimento, più entusiasmo, più pulizia, più ordine. Stiamo affrontando i problemi e continueremo a farlo"

Un appuntamento dedicato alla presentazione del progetto politico di Fabio Roscioli, candidato del centrodestra alle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale U05 di Reggio Calabria. All’Oasi Village si è svolto l’incontro dal titolo “La nuova generazione del centrodestra”, che ha visto la partecipazione di amministratori comunali e rappresentanti delle forze della coalizione al Comune.

Ad aprire i lavori Federico Milia, presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria e segretario regionale di Forza Italia Giovani Calabria. Presenti, tra gli altri, diversi consiglieri comunali di maggioranza: Giuseppe Bilardi, Paolo Bilardi, Vanessa Colica, Manuela Iatì, Marco Parisi, Miriam Pitasi, Stefano Vilasi e Nicola Zera Faluduto.

A chiudere l’incontro gli interventi del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e del candidato Fabio Roscioli, chiamati a illustrare prospettive, temi e obiettivi in vista dell’appuntamento elettorale del 27 e 28 settembre.

Un appuntamento dedicato alla presentazione del progetto politico di Fabio Roscioli, candidato del centrodestra alle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale U05 di Reggio Calabria. All’Oasi Village si è svolto l’incontro dal titolo “La nuova generazione del centrodestra”, che ha visto la partecipazione di amministratori comunali e rappresentanti delle forze della coalizione al Comune.

Ad aprire i lavori Federico Milia, presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria e segretario regionale di Forza Italia Giovani Calabria. Presenti, tra gli altri, diversi consiglieri comunali di maggioranza: Giuseppe Bilardi, Paolo Bilardi, Vanessa Colica, Manuela Iatì, Marco Parisi, Miriam Pitasi, Stefano Vilasi e Nicola Zera Faluduto.

A chiudere l’incontro gli interventi del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e del candidato Fabio Roscioli, chiamati a illustrare prospettive, temi e obiettivi in vista dell’appuntamento elettorale del 27 e 28 settembre.

Cannizzaro: “Roscioli rappresenta il collegamento tra Reggio e il Governo”

Nel suo intervento il sindaco Cannizzaro ha spiegato la scelta di puntare su Roscioli per rappresentare il centrodestra alle suppletive, sottolineando il valore del ruolo istituzionale che il candidato potrebbe ricoprire.

“Abbiamo bisogno di una persona competente – ha affermato Cannizzaro – una persona che abbia le chiavi di quello che è l’apparato istituzionale, dai ministeri fino ai livelli più alti del Governo, per poter arrivare nelle stanze dove si prendono le decisioni”.

Il sindaco ha raccontato il confronto avuto con Roscioli prima della candidatura, evidenziando il significato politico della scelta. “Questa è una missione, una partecipazione, una voglia di riscatto. Reggio Calabria, la sua provincia e la Calabria hanno dato tanto al nostro partito e oggi tocca a noi restituire qualcosa”.

“Abbiamo dato una direzione alla città”

Ampio spazio è stato dedicato al percorso amministrativo avviato dalla nuova amministrazione comunale. Cannizzaro ha ribadito l’obiettivo di cambiare il volto della città, partendo dalla normalizzazione dei servizi e dalla capacità di attrarre grandi eventi.

“Noi la normalizzeremo e lavoreremo dal giorno dopo per normalizzarla, perché una città senza servizi non è normale, ma non perderemo un solo giorno per proiettarla”, ha dichiarato.

Tra gli esempi citati dal sindaco, l’assegnazione delle Next Gen ATP Finals al PalaCalafiore. Cannizzaro ha ricordato il percorso che ha portato Reggio Calabria a ottenere l’importante appuntamento internazionale, raccontando anche la necessità di intervenire sulla struttura.

“Abbiamo unito le forze, abbiamo candidato il PalaCalafiore come struttura migliore perché è la più capiente del Sud e abbiamo lavorato fino ad annunciare da New York gli ATP internazionali a Reggio Calabria”.

Secondo il sindaco, proprio l’evento sportivo ha rappresentato anche uno stimolo per accelerare gli interventi sul palazzetto: “Ho costretto, tra virgolette, simpaticamente, il presidente della Regione a deliberare 700 mila euro per riqualificare il PalaCalafiore”.

“Non siamo fenomeni, abbiamo strategia e visione”

Cannizzaro ha poi rivendicato il metodo di lavoro della sua amministrazione, respingendo l’idea di risultati ottenuti per caso.

“Io non mi sento un fenomeno – ha affermato – nessuno di noi lo è. Ma abbiamo un minimo di strategia, di idea, di visione. Se riusciamo a ottenere queste cose è perché c’è un lavoro di squadra”.

Nel suo intervento il sindaco ha citato anche alcuni dossier cittadini, dal ponte Calopinace alla pulizia e al decoro urbano, sostenendo la necessità di affrontare problemi rimasti irrisolti negli anni.

“Ci sono situazioni che aspettavano da tempo una risposta. Noi dobbiamo intervenire perché la città merita attenzione e rispetto. E per questo tra qualche settimana inaugureremo un ponte fatto in 40 giorni, che la precedente amministrazione non è riuscita a realizzare in 8 anni perchè non aveva previsto le vie di accesso”.

Guardando alle suppletive, Cannizzaro ha definito la candidatura di Roscioli uno strumento per rafforzare il rapporto tra territorio e istituzioni nazionali.

“Questo è il progetto che abbiamo messo in campo esclusivamente per Reggio, per sbloccare i problemi e i dossier che insistono nei ministeri e per continuare ad alzare l’asticella”.

Il sindaco ha infine rivendicato il lavoro della squadra amministrativa e il coinvolgimento delle nuove generazioni.

“La soddisfazione più grande è aver formato una squadra di competenze e giovani che vogliono fare. Il cambio di passo si vede: c’è più movimento, più entusiasmo, più pulizia, più ordine. Stiamo affrontando i problemi e continueremo a farlo”.