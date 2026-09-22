Bollo auto, Romeo: ‘Non è un’abolizione, ma una sospensione. Il vero problema è il caro carburante’

Il consigliere comunale del csx a Live Break commenta la misura del Governo: "Valida solo per alcune categorie di auto e, guarda caso, per il 2027. Le famiglie oggi fanno i conti con benzina e diesel a prezzi elevati"