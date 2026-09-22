Bollo auto, Romeo: ‘Non è un’abolizione, ma una sospensione. Il vero problema è il caro carburante’
Il consigliere comunale del csx a Live Break commenta la misura del Governo: "Valida solo per alcune categorie di auto e, guarda caso, per il 2027. Le famiglie oggi fanno i conti con benzina e diesel a prezzi elevati"
22 Settembre 2026 - 16:54 | di Redazione
L’annuncio dell’abolizione del bollo auto ha acceso il dibattito politico, ma per Carmelo Romeo il titolo della misura rischia di raccontare una realtà diversa dal suo contenuto. Il consigliere comunale del centrosinistra, ospite di Live Break, invita infatti a leggere nel dettaglio il provvedimento e sposta l’attenzione su quello che considera il problema più immediato per le famiglie: il costo del carburante.
“A leggere la notizia siamo tutti d’accordo, siamo felici di poter pagare una tassa in meno, però qual è se c’è un rovescio della medaglia?”.
“Non è un’abolizione, è una sospensione”
Il consigliere contesta innanzitutto la definizione utilizzata per presentare la misura:
“Andare a parlare di abolizione bollo auto non è poi così corretto, perchè leggendo il provvedimento si tratta di una sospensione, valida solo per il 2027, guarda caso l’anno delle elezioni e solo per alcune categorie di auto, fino a 80 kilowatt.
A mio avviso – prosegue – è una in giro andare a porre come abolizione una semplice sospensione, che tra l’altro lascia fuori molte famiglie, come chi, ad esempio possiede due auto”.
“Il vero problema è il caro carburante”
Il consigliere sposta quindi il ragionamento su una questione che, a suo giudizio, pesa quotidianamente sui bilanci familiari:
“In un momento storico in cui la priorità delle famiglie italiane, della nostra città, e vale per tutta Italia, è il caro carburante“.
Romeo richiama in particolare il livello raggiunto dai prezzi di benzina e diesel.
“Noi da tre mesi paghiamo la benzina a 2,20 euro, il diesel a 2,30 euro. Ogni settimana ci viene fatto il decreto che ci toglie 6/7 centesimi, ma alla fine paghiamo il carburante sempre a 2,30 euro”.
Il risultato, sostiene Romeo, è un costo che continua a gravare sulle famiglie.
“Quindi ogni famiglia si trova un costo, reale effettivo e quotidiano, costante”.
“Serve un intervento sulle accise”
È proprio sulle accise che Romeo individua la priorità.
“Quello che serve è un intervento sulle accise”.
Il consigliere richiama infine una promessa politica fatta in passato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
“La premier cinque anni fa aveva promesso un taglio, è una cosa che non ha fatto”.
Per il consigliere del centrosinistra, è su quest’ultimo fronte che dovrebbe concentrarsi l’intervento del Governo.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie