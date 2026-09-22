Suppletive a Reggio, Morisani (Stanza 101): ‘Sostenere Roscioli e il progetto del centrodestra’

“La nuova amministrazione comunale di Reggio Calabria apre una fase politica e amministrativa che merita di essere sostenuta e, soprattutto, accompagnata con spirito costruttivo.

In questa prospettiva, il nuovo corso amministrativo rappresenta un’occasione per superare una stagione caratterizzata troppo spesso dalla frammentazione delle iniziative e dalla difficoltà di trasformare le potenzialità della città in una strategia organica di sviluppo.

Occorre, dunque, un rapporto nuovo tra amministrazione, rappresentanza politica, mondo produttivo, professioni, associazioni e cittadini. Un confronto, sulla responsabilità e sulla capacità di individuare priorità.

Il ruolo del centrodestra reggino

Dentro questo nuovo scenario assume particolare rilevanza anche il rapporto tra le forze politiche che condividono l’area di riferimento. Il centrodestra reggino dimostra che la pluralità delle sue componenti può tradursi in una sintesi politica capace di accompagnare il governo della città, rappresentandone le esigenze nei diversi livelli istituzionali.

Unità ed obiettivi comuni coerenti nei diversi passaggi della vita politica e istituzionale. Reggio ha bisogno di una rappresentanza politica che sappia parlare con una voce autorevole quando sono in gioco gli interessi strategici del territorio, evitando che divisioni, personalismi o differenti letture contingenti possano indebolire la capacità di incidere sulle decisioni regionali e nazionali.

Le elezioni suppletive della Camera

In questo quadro si inserisce anche la prossima elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale di Reggio Calabria, convocata per il 27 e 28 settembre 2026, chiamata a coprire il seggio lasciato vacante dopo l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco. Tra le candidature di spicco figura Fabio Roscioli, sostenuto dal centrodestra unito.

Al di là delle legittime scelte di ciascun elettore, questa consultazione rappresenta un passaggio significativo per il centrodestra presentandosi con una linea coerente e con una chiara idea della funzione che Reggio deve esercitare nei rapporti con il livello nazionale.

Una politica con una visione per il futuro della città

Reggio ha bisogno di una politica capace di indicare priorità, stabilire tempi, assumere responsabilità e misurare i risultati strategici, affinché Reggio possa tornare a pensarsi come città protagonista nel sistema regionale, nel Mediterraneo e nei processi di sviluppo che interesseranno il Mezzogiorno nei prossimi anni.

Per questo è fondamentale che attorno agli obiettivi della città possa svilupparsi una convergenza politica ed un consenso ampio al progetto politico di un centrodestra che non lottizza ma governa investendo su un Futuro capace anche di attrarre tanti giovani che, in questi anni, hanno abbandonato la propria terra.

Su questa Idea e questi presupposti va sostenuta la scelta del centrodestra anche alle prossime elezioni per far eleggere un Parlamentare quale interlocutore diretto per restituire centralità alla città e consolidare fiducia in Francesco Cannizzaro nel governarne il cambiamento”.

Pasquale Morisani

ex assessore

associazione politico-culturale Stanza101