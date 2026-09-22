Bollo auto, Milia: ‘Una misura concreta che aiuta davvero le famiglie’
Il presidente del Consiglio comunale a Live Break: "Una di quelle misure che da anni si proclamava e veniva sempre rimandata"
22 Settembre 2026 - 14:17 | di Redazione
Il bollo auto torna al centro del dibattito politico dopo la misura annunciata dal Governo. Una decisione che ha aperto un confronto sulla portata reale dell’intervento e sui benefici per le famiglie, ma che trova il sostegno di Federico Milia, presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria.
Ospite di Live Break, Milia ha letto il provvedimento soprattutto dal punto di vista dell’impatto sulle tasche dei cittadini, sottolineando come il pagamento di un’imposta in meno possa rappresentare un aiuto concreto per i bilanci familiari.
“Una misura che va a favore delle tasche degli italiani”
Il giudizio di Milia parte da una considerazione semplice:
“È una misura che va a favore delle tasche degli italiani”.
Il presidente del Consiglio comunale ricorda come l’ipotesi di intervenire sul bollo auto fosse stata discussa da tempo, senza però arrivare ad una misura concreta.
“Si tratta di una di quelle misure che, da anni si proclamava e veniva sempre rimandata, poi non c’erano le coperture”.
Per Milia, quindi, il provvedimento rappresenta un passaggio concreto rispetto a un tema che per anni era rimasto nel dibattito politico.
“Un reale supporto sull’economia familiare”
L’esponente di Forza Italia guarda soprattutto all’effetto diretto sui cittadini:
“Mi sembra un’azione concreta che va a supportare realmente le famiglie”.
E spiega:
“Pagando un bollo auto in meno avranno un reale supporto sull’economia familiare”.
Il riferimento a Occhiuto e alla Calabria
Nel corso del suo intervento, Milia richiama anche il lavoro avviato dal presidente della Regione Calabria sul tema:
“Il presidente Occhiuto, già nel mese di giugno prima ancora della Premier, lanciò questa idea. Forza Italia come gruppo, crede in questa idea e sostiene proposte di questo genere, perché aiutano realmente i cittadini”.
La misura resta al centro del confronto politico anche per le sue modalità di applicazione e per la platea interessata. Ma la posizione di Milia è chiara: l’intervento sul bollo auto rappresenta, nella sua lettura, una misura concreta di sostegno alle famiglie, soprattutto in una fase nella quale le spese legate alla mobilità incidono sui bilanci domestici.
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