Basket, Viola: risoluzione consensuale con Edoardo Maresca
Si specifica che la richiesta è partita dal giocatore
22 Settembre 2026 - 11:47 | Comunicato
La Pallacanestro Viola Reggio Calabria comunica di aver definito la risoluzione del rapporto contrattuale con l’atleta Edoardo Maresca, a seguito della richiesta del giocatore.
La Pallacanestro Viola esprime a Edoardo Maresca il proprio ringraziamento per il percorso condiviso in questa prima parte di stagione e gli formula i migliori auguri per il prosieguo della sua attività professionale e per grandi soddisfazioni in ambito personale.
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