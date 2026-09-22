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Basket, Viola: risoluzione consensuale con Edoardo Maresca

Si specifica che la richiesta è partita dal giocatore

22 Settembre 2026 - 11:47 | Comunicato

Maresca Redel Viola

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria comunica di aver definito la risoluzione del rapporto contrattuale con l’atleta Edoardo Maresca, a seguito della richiesta del giocatore.
La Pallacanestro Viola esprime a Edoardo Maresca il proprio ringraziamento per il percorso condiviso in questa prima parte di stagione e gli formula i migliori auguri per il prosieguo della sua attività professionale e per grandi soddisfazioni in ambito personale.

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