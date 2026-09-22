Presentazione del nuovo anno sociale dell’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria

Terminata la pausa estiva per i soci dell’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria è tempo di ritrovarsi per dare il via a un nuovo anno da vivere insieme.

Un appuntamento che segna l’inizio del 27esimo anno di attività sul territorio reggino, con un programma intenso e ricco di occasioni di incontro per condividere passioni, scoprire e riscoprire cultura, musica, spettacolo e nuove esperienze tra viaggi e gite fuori porta.

All’inaugurazione del nuovo anno sociale, che si terrà sabato 26 settembre, alle ore 18, presso l’Auditorium Zanotti Bianco di via Melacrino, il presidente Celestino Giovannini accoglierà i soci per una serata che vuole essere, prima di tutto, un nuovo incontro e un nuovo inizio.

E proprio la musica accompagnerà questo primo appuntamento, con un viaggio attraverso alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema che vuole raccontare quanto la musica possa andare oltre il semplice accompagnamento delle immagini e diventare parte integrante della loro anima. Il programma prevede l’esecuzione delle melodie più intime del cinema d’autore, sino ad arrivare alle grandi orchestrazioni hollywoodiane, passando per il fascino dei canti tradizionali e dei grandi capolavori pop. Sarà un percorso fatto di emozioni, ricordi e melodie che hanno accompagnato intere generazioni.

Ad esibirsi sarà il Complesso Bandistico dell’Associazione Culturale “Euterpe”, diretto dal M° Giuseppe Maira, con la partecipazione del soprano Claudia Vadalà.

Una serata da non perdere, dunque, per ritrovarsi e scoprire insieme le novità dell’anno che sta per aprirsi attraverso un programma, pensato da tutto il direttivo dell’Accademia, che prenderà forma mese dopo mese, con nuovi appuntamenti, incontri e occasioni da vivere insieme.

È particolarmente gradita la presenza della stampa che è invitata a partecipare.