‘Pista ciclabile tra erbacce e rifiuti’: la segnalazione di una residente di Catona – FOTO

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una residente di Catona, che ha scritto alla redazione di CityNow per denunciare le condizioni in cui versa la pista ciclabile del lungomare.

Secondo quanto riferito dalla cittadina, lungo il percorso sarebbero presenti rifiuti, erbacce, sterpaglie e canneti, in alcuni punti particolarmente alti. Una situazione che si sarebbe protratta anche durante i mesi estivi, periodo nel quale il lungomare viene maggiormente frequentato da cittadini, turisti e visitatori.

“Una situazione che dura da tutta l’estate”

“Nonostante il Sindaco abbia pubblicamente annunciato l’avvio di diffuse operazioni di pulizia e decoro urbano in tutta la città, lo stato in cui versa la pista ciclabile del lungomare di Catona racconta una storia completamente diversa”, scrive la residente.

“Ad oggi, lungo la pista si possono osservare spazzatura, erbacce, sterpaglie e canneti ad altezza uomo. Questa situazione di totale abbandono ha caratterizzato la pista ciclabile per tutto il periodo estivo, proprio nei mesi di maggiore affluenza di turisti e visitatori”.

La richiesta: “Serve un intervento tempestivo”

Tra le preoccupazioni espresse c’è anche quella relativa alla fruibilità del percorso nelle ore serali. La presenza di vegetazione molto alta, sostiene la residente, ridurrebbe la visibilità in alcuni tratti e contribuirebbe ad aumentare la percezione di insicurezza per chi utilizza la pista dopo il tramonto.

Da qui l’appello agli uffici e agli organi competenti affinché venga effettuato un intervento di pulizia, sfalcio e manutenzione.

“È inaccettabile che, a fronte degli annunci riguardo al ripristino del decoro cittadino, un’infrastruttura così importante e frequentata versi in queste condizioni”, conclude la cittadina, auspicando “un intervento risolutivo e tempestivo”.