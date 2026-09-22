Reggina-Nuova Igea: vola la prevendita. Il sold out potrebbe arrivare prima della chiusura

Quattro vittorie nelle prime quattro giornate, il primato in classifica e un gioco brillante. La Reggina ha acceso l’entusiasmo dei tifosi amaranto e la risposta del pubblico arriva anche dalla prevendita per la sfida di domenica contro la Nuova Igea. Una gara di alta classifica. I giallorossi occupano infatti il secondo posto con 10 punti, due in meno rispetto alla squadra di Marchionni, e vantano lo stesso bottino di reti realizzate dagli amaranto. La differenza più evidente arriva però dalla fase difensiva: 8 gol subiti dalla Nuova Igea, 0 dalla Reggina, che continua a mantenere inviolata la propria porta.

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A rendere ancora più caldo il clima del Granillo c’è il dato relativo alla prevendita. Con una base di circa 3.600 abbonati, da ieri è iniziata la vendita dei biglietti per una partita che, almeno al momento, potrà essere seguita da un massimo di 7.500 spettatori. Non sono ancoradisponibili numeri ufficiali, ma secondo quanto raccolto la partenza sarebbe stata particolarmente veloce: circa 1.500 i tagliandi già staccati nelle prime ore di prevendita. Numeri che, sommati agli abbonamenti, porterebbero già oltre quota 5 mila presenze potenziali. Se il ritmo dovesse rimanere questo, il sold out del Granillo potrebbe arrivare con largo anticipo rispetto alla chiusura della prevendita.

La Reggina corre in campo e il suo pubblico sembra intenzionato a fare lo stesso sugli spalti. Domenica contro la Nuova Igea il Granillo si prepara a vivere la prima vera sfida d’alta quota della stagione.