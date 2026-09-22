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Reggio, equinozio d’Autunno al Planetario Pythagoras

Una serata dedicata alla scienza, alla meccanica celeste e all’osservazione del cielo

22 Settembre 2026 - 14:13 | Comunicato stampa

Planetario Luna Agosto 2

Il 23 settembre alle ore 2:05, la stagione estiva ci saluta ed entriamo ufficialmente in quella autunnale.

Per celebrare questo passaggio, mercoledì 23 settembre alle ore 21.00, il Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria invita appassionati, studenti e cittadini a un appuntamento dedicato all’Equinozio d’Autunno.

“Scienza d’autunno: come l’inclinazione terrestre cambia la geometria della luce”

Al centro della serata ci sarà la conversazione dal titolo “Scienza d’autunno: come l’inclinazione terrestre cambia la geometria della luce”, un percorso ideato per superare i più comuni falsi miti sulle stagioni, illustrare la meccanica celeste che governa il nostro pianeta e spiegare le ragioni della data “ballerina” che caratterizza equinozi e solstizi.

Nel corso dell’incontro, arricchito dalla suggestiva simulazione sotto la cupola del Planetario, verrà illustrato come questa inclinazione modifichi l’angolo d’incidenza della luce solare durante l’anno e cosa renda unico l’istante dell’equinozio: quel magico equilibrio geometrico in cui il Sole illumina equamente l’emisfero nord e quello sud, regalandoci l’equivalenza tra la durata del dì e della notte.

locandina equinozio autunno

Il programma della serata

Il programma si aprirà con i saluti e l’introduzione della Prof.ssa Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetario, a cui seguirà la conversazione con il Prof. Giuseppe Arcidiaco, fisico e componente dello staff del Planetario.

La serata si concluderà con l’osservazione diretta del cielo con gli strumenti.

L’evento è a ingresso libero e gratuito, senza obbligo di prenotazione.

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