Suppletive Reggio, Giannetta chiude la campagna in Piazza Duomo con Vannacci e Furgiuele

Il comizio di chiusura della campagna elettorale di Domenico Giannetta si terrà a Reggio Calabria, in Piazza Duomo, alle ore 19.00 di mercoledì 22 settembre, alla presenza del Generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale.

All’iniziativa prenderanno parte:

● Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale di Futuro Nazionale;

● Domenico Furgiuele, coordinatore regionale di Futuro Nazionale;

● Edoardo Ziello, responsabile organizzazione nazionale;

● Annamaria Frigo, responsabile del tesseramento nazionale.

Domenico Giannetta dichiara:

«Sono particolarmente felice della presenza del Generale Vannacci a Reggio Calabria, dopo la tappa nella Locride. È un segno concreto di vicinanza alla nostra città, al collegio e a tutta la comunità militante e appassionata di Futuro Nazionale. Soprattutto è un segnale di attenzione verso i reggini, che attendono il Generale con grande entusiasmo. Reggio Calabria sta scrivendo la storia di questo movimento e vogliamo concludere questa campagna insieme alla gente, in piazza, con l’entusiasmo di chi ha vissuto ogni giorno tra i cittadini una campagna breve, intensa e piena di passione. Sarà un bel momento di comunità per guardare insieme al futuro».