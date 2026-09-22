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Suppletive Reggio, Giannetta chiude la campagna in Piazza Duomo con Vannacci e Furgiuele

"Reggio sta scrivendo la storia di questo movimento e vogliamo concludere questa campagna insieme alla gente, in piazza, con l’entusiasmo di chi ha vissuto ogni giorno tra i cittadini" le parole di Giannetta

22 Settembre 2026 - 13:53 | Comunicato stampa

vannacci giannetta

Il comizio di chiusura della campagna elettorale di Domenico Giannetta si terrà a Reggio Calabria, in Piazza Duomo, alle ore 19.00 di mercoledì 22 settembre, alla presenza del Generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale.

All’iniziativa prenderanno parte:

Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale di Futuro Nazionale;

Domenico Furgiuele, coordinatore regionale di Futuro Nazionale;

Edoardo Ziello, responsabile organizzazione nazionale;

Annamaria Frigo, responsabile del tesseramento nazionale.

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La presenza di Vannacci a Reggio Calabria

Le parole di Domenico Giannetta

Domenico Giannetta dichiara:

«Sono particolarmente felice della presenza del Generale Vannacci a Reggio Calabria, dopo la tappa nella Locride. È un segno concreto di vicinanza alla nostra città, al collegio e a tutta la comunità militante e appassionata di Futuro Nazionale. Soprattutto è un segnale di attenzione verso i reggini, che attendono il Generale con grande entusiasmo. Reggio Calabria sta scrivendo la storia di questo movimento e vogliamo concludere questa campagna insieme alla gente, in piazza, con l’entusiasmo di chi ha vissuto ogni giorno tra i cittadini una campagna breve, intensa e piena di passione. Sarà un bel momento di comunità per guardare insieme al futuro».

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