Suppletive, Vannacci torna in città: ‘Reggio merita un proprio rappresentante a Montecitorio’

La campagna elettorale per le elezioni suppletive della Camera nel collegio di Reggio Calabria entra nella fase decisiva e Roberto Vannacci annuncia un nuovo appuntamento in città a sostegno di Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale.

Il leader del movimento ha comunicato sui propri canali social il ritorno a Reggio Calabria per mercoledì 23 settembre, alle ore 18, in Piazza del Duomo, invitando i cittadini a partecipare all’iniziativa elettorale.

Vannacci punta sul tema della rappresentanza territoriale

Nel messaggio diffuso sui social, Vannacci ha posto al centro il tema del legame tra territorio e rappresentanza parlamentare.

“Reggio Calabria ha i reggini, perché Reggio Calabria merita un proprio rappresentante nelle aule di Montecitorio, che sappia portare le istanze e le necessità della popolazione locale e della società locale, che lui conosce come le sue tasche”, ha dichiarato.

Il riferimento è alla candidatura di Domenico Giannetta, indicato da Futuro Nazionale come espressione del territorio reggino nella corsa al seggio lasciato vacante dopo le dimissioni di Francesco Cannizzaro da deputato.

La sfida delle suppletive entra nel vivo

Il voto del 27 e 28 settembre vedrà gli elettori del collegio uninominale di Reggio Calabria chiamati a scegliere il nuovo rappresentante alla Camera.

La partita coinvolge quattro candidati: Fabio Roscioli per il centrodestra, Frank Benedetto per il centrosinistra, Domenico Giannetta per Futuro Nazionale e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare.

L’arrivo di Vannacci rappresenta uno degli ultimi appuntamenti della campagna elettorale di Giannetta, con Futuro Nazionale che ha scelto di concentrare il proprio messaggio sul rapporto diretto tra candidato ed elettori e sulla presenza di un parlamentare legato al territorio.

“Ed è per questo che io tornerò a Reggio Calabria mercoledì 23 settembre in Piazza del Duomo alle ore 18, per sostenere Domenico Giannetta alle prossime elezioni suppletive. Ci vediamo in Piazza del Duomo alle 18, vi aspetto, numerosi”, ha concluso Vannacci.

La presenza del leader di Futuro Nazionale arriva dunque negli ultimi giorni prima del voto, in una competizione che vede i diversi schieramenti impegnati negli appuntamenti conclusivi della campagna elettorale.