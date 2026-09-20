Calcio a 5: esordio amarissimo per la Cadi Futura. L’illusione del gol, poi il crollo

Un gol illusorio, un primo tempo gestito bene ed un crollo inaspettato e cocente nella seconda parte di gara.

Tantissimo materiale sul quale lavorare in vista di un torneo duro, tutto da decodificare dovrà di dovrà forzatamente rimanere concentrati.

Pesano le assenze di Kadu e Humberto Honorio, Simone Minnella in panchina per onor di firma.

Alessandro Bagalà per il Formia schiera Lancellotti, Filipponi, Tato, Maltauro con Ricordi in porta.

La prima assoluta con la Futura di Mister Rocha sfodera un completo verde schiera Parisi tra i pali, la new entry Dos Santos,,Pizetta, Scopelliti e Capitan CIvidini.

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Si comincia con un palo di Dos Santos dopo due minuti e cinque secondi.

La risposta del Formia è pericolosissima: Tato da due passi non riesce a realizzare. Parisi ci prova dalla distanza ma c’è la risposta del collega Ricordi.Formia risponde con un lampo di Da Silva che trova Parisi preparato.

Formia dopo neanche 8 minuti di gioco ha già 5 falli commessi ma resiste alla magia di Pedro Mendes sotto porta.Dos Santos sa quando accendersi, Formia è in netta difficoltà.

Filipponi atterra Cividini a 7,29 dal termine del primo tempo ed è tiro libero per gli ospiti::Pizetta non perdona dal tiro libero.Maltauro è pericolossimo ed è provvidenziale l’intervento di Scopelliti.I locali colpiscono anche un palo.

Formia cresce di tono, con grinta e la pareggia con Alciati ad un minuto e 13 dal termine del primo tempo gol che galvanizza Formia..

Nel giro di un minuto Maltaura parte fortissimo nel secondo tempo: ed è 3-1. Dopo 4 minuti, Formia rischia anche il quarto gol.

Il gol è nell’aria:su schema realizza Tato che replica da campo a campo a metà tempo.

Alciati firma la sua doppietta personale per il 6 a 1.Ci sarà tanto spazio per i giovanissimi Turiano,Lorenzo Honorio, Cicciarella in porta e tanto powerplay. Maltauro segna il 7 a 1 sempre da campo a campo.

Va in gol anche Lancellotti per l’otto a uno. Il 9 a 1 lo segna il giovane Under 19 Zuena,

Prova da dimenticare subito: martedì 22 settembre alle ore 19 al Palattinà, arriva il Sulmona ed in casa giallo-blu serve riscatto immediato.

Il tabelllino

FORMIA FUTSAL – CADI ANTINCENDI FUTURA 9-1

(Pizetta)