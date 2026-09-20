Lazio da record: battuto il Venezia, Lotito e Gattuso entrano nella storia biancoceleste

La Lazio continua a volare e conquista la quarta vittoria in campionato. Al Penzo contro il Venezia finisce 2-0 per i biancocelesti, un risultato che permette alla squadra di Gattuso di salire al primo posto in classifica insieme a Roma e Inter. Una gara dai due volti per i biancocelesti. Nel primo tempo i lagunari mettono in difficoltà gli ospiti costruendo diverse occasioni e trovando anche un calcio di rigore. Dal dischetto, però, il portiere Mandas si supera e mantiene il risultato in equilibrio. Nella ripresa arriva la svolta. A sbloccare la partita è Zaccagni, ancora su calcio di rigore, poi dopo pochi minuti Noslin firma il raddoppio chiudendo definitivamente la sfida.

Lazio, avvio mai visto nella storia del club

Il successo contro il Venezia entra negli annali della Lazio. I biancocelesti, infatti, non avevano mai iniziato un campionato di Serie A nell’era dei tre punti conquistando 13 punti nelle prime cinque giornate. Un dato che certifica un avvio straordinario per la squadra di Gattuso. Al di là di quello che sarà il percorso finale della stagione, la Lazio ha già stabilito un nuovo record societario.

Non è soltanto il primato in classifica a fare rumore, ma soprattutto il rendimento costante mostrato nelle prime partite. Un bottino superiore anche agli inizi delle due squadre guidate dagli allenatori che hanno regalato gli scudetti alla Lazio: Tommaso Maestrelli e Sven-Göran Eriksson.

Adesso il presidente Lotito spera che nel pomeriggio anche la Reggina faccia bottino pieno sul campo della Vigor Lamezia per avere così due squadre in testa alle rispettive classifiche.