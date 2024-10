Marketing digitale in Calabria, Ryanair si aggiudica i 4 lotti del bando: progetto da 47 mln

Ryanair vince il maxi appalto da 47 milioni per rilanciare il turismo. Obiettivi e finalità

La compagnia irlandese si aggiudica i quattro lotti del bando regionale per il turismo.

Ryanair, TBWA/Italia, East Media, Pomilio Blumm ed Energent si aggiudicano il bando della Regione Calabria relativo ai servizi di marketing digitale turistico “Destinazione Calabria” per un importo di 47 milioni di Euro, IVA esclusa, per un totale di 3 anni. E Ryanair è risultata essere la prima classificata per tutti e 4 i Lotti.

EasyJet, che aveva partecipato solo per il Lotto 1, è stata esclusa per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio tecnico.

Secondo quanto riportato da aeroporticalabria.com ciascun Lotto è stato aggiudicato ai primi 3 operatori economici così risultanti:

Lotto 1

Western Europe – CIG: A032102409 – Importo stimato 10.500.000 Euro

1) Ryanair DAC

2) RTI – TBWA/Italia

3) Pomilio Blumm S.r.l.

Lotto 2

Central Europe – CIG: A0321099CE – Importo stimato 11.500.000 Euro

1) Ryanair DAC

2) RTI – TBWA/Italia

3) Pomilio Blumm S.r.l.

Lotto 3

Eastern Europe – CIG: A03210FEC0 – Importo stimato 5.000.000 Euro

1) Ryanair DAC

2) RTI – East Media S.r.l.

3) Pomilio Blumm S.r.l.

Lotto 4

Mercati interni – CIG: A0321153B7 – Importo stimato 20.000.000 Euro

1) Ryanair DAC

2) RTI – TBWA/Italia

3) RTI – Energent S.p.A.

Secondo le regole del bando al 1° classificato potranno essere affidati appalti specifici fino ad un importo massimo stimato pari del 65% dell’importo stimato del Lotto. Quindi a Ryanair potranno andare fino a 30.550.000 Euro.

L’obiettivo è aumentare del 10% in tre anni gli arrivi negli aeroporti.