Ryanair a Reggio: ad aprile coefficiente di riempimento al 93% per Barcellona

Arrivano i primi dati sui riempimenti dei voli Ryanair dall’Aeroporto di Reggio Calabria. La rotta Reggio Calabria – Barcellona della compagnia aerea low cost irlandese, Ryanair, ha fatto registrare ad aprile 2024 un coefficiente di riempimento del 93%.

Per il mese di maggio 2024 Barcellona El Prat dovrebbe riconfermarsi come la migliore rotta tra le internazionali, seguita da Berlino Brandeburgo. In terza posizione dovremmo trovare Manchester, in ripresa dopo una partenza tentennante, mentre Marsiglia e Tirana si dimostrano in difficoltà non riuscendo a generare grandi numeri per come è abituata a fare Ryanair.

Fonte: AeroportiCalabria.com