Successo per la X edizione del “Festival del Tango dello Stretto” 2025

Un successo annunciato per la decima edizione del “Festival del Tango dello Stretto”, che ha trasformato l’Altafiumara Resort & Spa a Villa San Giovanni, Reggio Calabria, in un palcoscenico internazionale dal 26 al 29 giugno 2025.

Quattro giorni di pura passione, tra musica e danza, hanno celebrato il tango come arte universale, attirando un pubblico entusiasta da tutto il mondo. La milonga del sabato ha segnato un record straordinario, con oltre 200 presenze, un risultato che testimonia l’attrattività dell’evento in un ambito non solitamente caratterizzato da grandi numeri.

Gli ospiti sono giunti da Stati Uniti, Qatar, Lettonia e altre nazioni, creando un movimento culturale che ha abbracciato Cannitello, Reggio Calabria e tutta la regione. Un successo che ha come protagonista il tango, ma che ha anche acceso i riflettori sulla Calabria, mostrando al mondo immagini straordinarie di questa terra unica. Tramonti spettacolari sullo Stretto, la magia delle Isole Eolie all’orizzonte e i borghi incantati di Scilla e Chianalea hanno conquistato i partecipanti, che non hanno risparmiato commenti entusiasti e scatti suggestivi.

Cuore pulsante del Festival sono state le performance delle quattro coppie di ballerini di fama mondiale, un vero e proprio spettacolo che ha esaltato il talento e la passione per il tango, rafforzando il legame con le loro terre d’origine. L’evento ha accolto inoltre ospiti provenienti da Sicilia, Campania, Puglia e Toscana, consolidando il Festival del Tango dello Stretto come un appuntamento imperdibile nel panorama culturale internazionale.

“Il Festival del Tango dello Stretto rappresenta ormai un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tango, non solo in Italia ma anche a livello internazionale – sono le parole di Francesca Surace, titolare dell’Asd “Lady Francy”, e dell’art director Giuseppe D’Acri, organizzatori dell’evento -. Siamo profondamente orgogliosi di aver offerto ai nostri ospiti un’esperienza unica e indimenticabile, resa possibile dalla passione e dalla dedizione dei nostri artisti e del nostro team.

L’ospitalità di alto livello, che tutti hanno apprezzato, è stata un valore aggiunto dell’evento. La Calabria e la nostra Reggio meritano di essere conosciute e apprezzate in tutto il mondo, in ogni ambito, e il tango di alto livello è stato per noi un veicolo straordinario per far brillare il nostro territorio quale scenario di questa straordinaria disciplina.”