La Curva Sud: ‘Pretendiamo una grande Reggina! Pretendiamo rispetto per tutti i tifosi’

“La nostra maglia prima di tutto. Dopo gli ultimi avvenimenti che vedono la Reggina nel mezzo di tante polemiche e chiacchiere, non ce la sentiamo di stare a guardare. Pensavamo di non dover ritornare ad affrontare un argomento già chiaro da due anni.

Per noi la maglia viene prima di ogni cosa ed è proprio per questo che giovedì 3 luglio alle 19 ci ritroveremo a Piazza Orange ed invitiamo tutta la tifoseria a partecipare in massa per discutere come muoverci nei prossimi giorni. Che la Reggina sia un bene comune crediamo sia chiaro ed è proprio per questo che bisogna muoversi a salvaguardia della nostra storia e, soprattutto, della nostra dignità.

Pretendiamo una grande Reggina! Pretendiamo rispetto per tutti i tifosi! Non mettete alla prova la nostra pazienza perché a tutto c’è un limite! Non mancate”.

Avanti Reggio, alziamo la voce!!!