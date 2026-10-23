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Calabria, gli agricoltori non mollano: presidi a Falerna e Pizzo anche dopo il decreto del governo

‘Non ci muoviamo. Non si molla!’ Gli agricoltori calabresi restano in presidio a Falerna e Pizzo nonostante il decreto del governo

23 Ottobre 2026 - 17:51 | di Redazione

protesta agricoltori calabresi

Gli agricoltori restano in presidio in Calabria. La mobilitazione prosegue a Falerna, nel Lametino, e a Pizzo, nel Vibonese. Per gli aderenti al Movimento Territorio e Agricoltura, le misure adottate dal governo non bastano a rispondere alle difficoltà del settore, segnato da costi ancora elevati.

Come riporta Ansa, i manifestanti chiedono interventi più incisivi e prospettive certe per le proprie attività.

Le richieste degli agricoltori

“Le misure adottate non sono sufficienti, i costi per noi continuano ad essere elevati. Vogliamo garanzie per il futuro”, spiegano gli agricoltori.

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Il movimento, guidato da Matteo Talarico, conferma quindi la prosecuzione della protesta, già annunciata nella serata di ieri, nonostante il decreto del governo annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Falerna i manifestanti si trovano sulla rotonda in corrispondenza dello svincolo dell’autostrada A2, senza provocare disagi alla circolazione. La situazione è monitorata da polizia e carabinieri.

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Dai presidi arriva un messaggio chiaro:

“Non ci muoviamo. Non si molla!”.

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