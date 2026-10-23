Calabria, gli agricoltori non mollano: presidi a Falerna e Pizzo anche dopo il decreto del governo
‘Non ci muoviamo. Non si molla!’ Gli agricoltori calabresi restano in presidio a Falerna e Pizzo nonostante il decreto del governo
23 Ottobre 2026 - 17:51 | di Redazione
Gli agricoltori restano in presidio in Calabria. La mobilitazione prosegue a Falerna, nel Lametino, e a Pizzo, nel Vibonese. Per gli aderenti al Movimento Territorio e Agricoltura, le misure adottate dal governo non bastano a rispondere alle difficoltà del settore, segnato da costi ancora elevati.
Come riporta Ansa, i manifestanti chiedono interventi più incisivi e prospettive certe per le proprie attività.
Le richieste degli agricoltori
“Le misure adottate non sono sufficienti, i costi per noi continuano ad essere elevati. Vogliamo garanzie per il futuro”, spiegano gli agricoltori.
Il movimento, guidato da Matteo Talarico, conferma quindi la prosecuzione della protesta, già annunciata nella serata di ieri, nonostante il decreto del governo annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
A Falerna i manifestanti si trovano sulla rotonda in corrispondenza dello svincolo dell’autostrada A2, senza provocare disagi alla circolazione. La situazione è monitorata da polizia e carabinieri.
Dai presidi arriva un messaggio chiaro:
“Non ci muoviamo. Non si molla!”.
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