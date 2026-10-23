Terremoto nel Tirreno Meridionale, continuano le scosse: nel pomeriggio magnitudo 4.6
Circa trenta scosse nel Tirreno Meridionale dopo il terremoto Mw 5.5 delle 12:19: la più forte alle 15:55 di magnitudo 4.6. L'attività era aumentata già dal 20 ottobre
23 Ottobre 2026 - 17:21 | di Redazione
Continua l’attività sismica nel Tirreno Meridionale dopo il terremoto di magnitudo momento Mw 5.5 registrato alle 12:19 di oggi avvertito in Sicilia e anche nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Cosenza. Nel pomeriggio sono state localizzate circa trenta scosse nella stessa area, la più forte delle quali, di magnitudo locale ML 4.6, alle 15:55.
Le scosse proseguono nel pomeriggio
Secondo i dati dell’elenco degli ultimi terremoti dell’INGV, riportati nella consultazione pomeridiana, undici eventi successivi alla scossa principale hanno raggiunto una magnitudo pari o superiore a 3.0.
Una scossa di ML 4.0 è stata registrata alle 12:24, appena cinque minuti dopo il terremoto più forte. Alle 15:55 è seguito l’evento di ML 4.6, localizzato a 7,8 chilometri di profondità. Le altre scosse del periodo considerato restano sotto magnitudo 3.5.
Il terremoto delle 12:19, con epicentro in mare e ipocentro a 8,8 chilometri, risulta nella scheda INGV di magnitudo momento Mw 5.5. Nelle prime comunicazioni era stata indicata una magnitudo locale ML 5.0: i valori fanno riferimento a differenti metodi di misura.
Il conteggio fotografa la situazione al momento della consultazione. Magnitudo, profondità e localizzazioni possono essere aggiornate con le successive analisi.
Nella stessa zona scosse già prima delle 12:19
L’attività nel tratto di mare interessato dal terremoto era aumentata già nei giorni precedenti. Dalla sera di martedì 20 ottobre e fino alla scossa principale sono stati localizzati 15 eventi, nove dei quali di magnitudo pari o superiore a 3.0.
Nella sola giornata di oggi, prima delle 12:19, gli eventi erano stati sei. Cinque avevano superato magnitudo 3.0:
- 02:10: ML 3.4;
- 10:02: ML 3.9;
- 11:04: ML 3.3;
- 11:51: ML 4.3;
- 11:56: ML 3.6.
La scossa delle 11:51 aveva dunque preceduto di meno di mezz’ora il terremoto di magnitudo 5.5. Spetta all’INGV stabilire, attraverso le proprie analisi, il rapporto tra gli eventi registrati nella zona.
Nel frattempo è stata revocata l’allerta maremoto diramata dopo il sisma, attraverso il dispaccio numero 3 del Dipartimento nazionale della Protezione civile. La revoca riguarda il rischio maremoto associato all’evento ma non indica la conclusione dell’attività sismica.
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