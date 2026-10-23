Terremoto, revocata l’allerta maremoto: a Reggio l’avviso del Comune su spiagge e lungomare
Revocata l'allerta maremoto con il dispaccio n. 3 della Protezione civile: a Reggio il Comune aveva invitato a non sostare in spiaggia, in mare o sul lungomare
23 Ottobre 2026 - 13:22 | di Redazione
AGGIORNAMENTO: con il dispaccio n. 3 di pari data del Dipartimento nazionale della Protezione civile l’allerta maremoto è stata revocata.
Non sostare in spiaggia, in mare o sul lungomare e tenersi lontani dalle zone vicine alla costa fino alle 17 di oggi, venerdì 23 ottobre. È la raccomandazione pubblicata dal Comune di Reggio Calabria dopo il terremoto registrato alle 12:19 nel mar Tirreno. Un avviso precauzionale rivolto alla popolazione, aggiornato sul sito istituzionale alle 13:07.
L’avviso dopo la scossa nel Tirreno
La comunicazione del Comune richiama il dispaccio del Dipartimento nazionale della Protezione civile denominato “Maremoto Allerta verde – Regione Calabria n. 002”, relativo all’evento sismico delle 12:19.
L’amministrazione invita quindi i cittadini a non avvicinarsi alle aree marine e ai litorali, indicando le ore 17 come termine della raccomandazione precauzionale contenuta nell’avviso.
Il messaggio chiede inoltre di seguire gli aggiornamenti dei canali ufficiali della Protezione civile, per conoscere eventuali ulteriori indicazioni.
Sul sito del Comune di Reggio Calabria è disponibile la comunicazione integrale, che rimanda anche ai consigli della Protezione civile sul rischio maremoto.
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